Ronaldo’dan yeni ‘rekor’: Pornhub’da en çok aranan futbolcu oldu

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ‘dünyanın en tanınan futbol oyuncusu’ ve ‘dünyanın en popüler Instagram kişiliği’ unvanlarının yanına yeni bir ‘rekor’ daha ekledi: Pornhub’da en çok aranan futbolcu.

Adı cinsel taciz ve tecavüz skandallarıyla anılan Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo, dünyanın en büyük porno sitelerinden biri olan PornHub’da 2019 yılında ‘en çok ismi aranan futbolcu’ oldu.

Ronaldo’nun rakibi Lionel Messi ise ikinci sıraya yerleşti.

Ronaldo ve Messi’yi sırasıyla Inter Milanlı futbolcu Mauro Icardi, Şilili Alexis Sanchez ve Kamerun asıllı Fransız futbolcu Kylian Mbappé takip etti.

Paulo Dybala, Eden Hazard, Raheem Sterling, Karima Benzema ve David Beckham da ilk 10’u tamamlayan isimler oldu.

İlgi çekici sonuçlardan biri ise Beckham oldu. Kariyerini 2013 yılında noktalayan İngiliz futbolcu hakkında yapılan aramalar, Prens Harry’nin düğünü sırasında çekilen fotoğrafının ardından yüzde 3440 oranında arttı.

David Beckham stole the show as he rocked up to the Royal Wedding: https://t.co/GzPFhlmN8t pic.twitter.com/dIXi8uJbKx — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2018

​