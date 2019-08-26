Ronaldo’dan yeni ‘rekor’: Pornhub’da en çok aranan futbolcu oldu

Ronaldo’nun rakibi Lionel Messi ise ikinci sıraya yerleşti.
Ronaldo ve Messi’yi sırasıyla Inter Milanlı futbolcu Mauro Icardi, Şilili Alexis Sanchez ve Kamerun asıllı Fransız futbolcu Kylian Mbappé takip etti.
Paulo Dybala, Eden Hazard, Raheem Sterling, Karima Benzema ve David Beckham da ilk 10’u tamamlayan isimler oldu.
İlgi çekici sonuçlardan biri ise Beckham oldu. Kariyerini 2013 yılında noktalayan İngiliz futbolcu hakkında yapılan aramalar, Prens Harry’nin düğünü sırasında çekilen fotoğrafının ardından yüzde 3440 oranında arttı.
David Beckham stole the show as he rocked up to the Royal Wedding: https://t.co/GzPFhlmN8t pic.twitter.com/dIXi8uJbKx— ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)