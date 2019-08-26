'Uzayda işlenen ilk suç' hakkında astronottan açıklama

Astronot Anne McClain, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda boşanmak üzere olduğu eşinin banka hesaplarına girdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattığı haberlerinin ardından Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

Eşi Summer Worden'ın Federal Ticaret Komisyonu'na şikayeti sonrası NASA Teftiş Kurulu'nun hakkında inceleme başlattığı McClain, 'iddiaların gerçeği yansıtmadığını' söyledi.

Astronot, eşiyle boşanma aşamasında olduklarını hatırlatarak 'zor ve sancılı bir dönem geçirdiklerini' belirtti ve "Destek olanlara teşekkür ederim. İnceleme tamamlanana kadar yorum yapmayacağım" dedi.

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process. — Anne McClain (@AstroAnnimal) August 24, 2019

​NASA'dan gelen açıklamada ise McClain'in başarılı bir astronot olduğu vurgulanarak 'NASA kişisel meselelerde yorum yapmıyor' denildi.

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

Olayın, McClain'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) altı aylık görevi sırasında gerçekleştiği iddia edildi.

Anne McClain'ın eşi Summer Worden, McClain’in, banka hesabına izinsiz girdiği gerekçesiyle, ABD Tüketici ve Rekabet Kurumu, Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) şikâyette bulundu.

Anne McClain'ın avukatı, astronotun yanlış bir şey yapmadığını söyledi ve McClain’in, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çiftin ortak finansmanını denetlemek için banka hesabına giriş yaptığını dile getirdi. NASA ise olaya dair başlattığı inceleme kapsamında çifte ulaştı.

2018 yılında, McClain, Worden’ı kendisine saldırmakla suçladıktan sonra boşanma başvurusunda bulundu. Worden'ın iddianamesine göre, McClain, Worden'in oğlunun velayetini alma girişimde bulundu. Birkaç ay sonra, Anne McClain, uzayda bir göreve başladı ve kısa bir süre sonra Summer Worden'ın McClain'ın banka hesabına izinsiz girdiğini iddia ettiği bildirildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda altı ay görev yapan MsClain, sadece kadın astronotların katıldığı ilk uzay yürüyüşüne seçilmişti. Ancak uzay kıyafetinin ölçüleri uymadığı için, güvenlik endişesiyle MsClain'in bu yürüyüşe katılmasından son anda vazgeçildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu ABD, Rusya, Avrupa, Kanada ve Japonya'ya ait. Anlaşmada Avrupa tek bir ülke olarak geçiyor.

Ortaklar arasında varılan anlaşma uyarınca burada görev yapan kişiler ve mülkleri için astronotların vatandaşı olduğu ülkelerin yasaları geçerli.