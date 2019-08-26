Barselona polisi, plajlardaki hırsızlığa karşı 'yardım kitleri' dağıtıyor

Barselona’da özellikle plajlarda yaşanan hırsızlık vakalarıyla baş etmek isteyen polis, denizdeyken eşyalarını kaptıran turistler için ‘yardım kitleri’ dağıtmaya başladı. Kitlerde terlik, tişört, şort ve metro bileti bulunuyor.

Her yıl yaklaşık 12 milyon yabancı turist tarafından ziyaret edilen İspanya’nın Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentinde polis yetkilileri artan hırsızlık vakalarıyla baş etmek için yeni yöntemler geliştiriyor.

Şehrin ünlü plajlarında yüzmeye giden ancak dönünce hiçbir eşyasını bulamayan turistler için ‘hayatta kalma kitleri’ dağıtılıyor. Polisler özellikle nüdist plajlardan olan Sant Sebastia ve Mar Bella’da bu dağıtımı yoğunlaştırıyor.

Bu yardım kitlerinde dört temel ihtiyaç yer alıyor: Parmak arası terlik, Barcelona Şehir Konseyi logosu taşıyan tişört, şort ve tek yön metro bileti.

Police in Barcelona hand out “robbery kits” to bathers who return from a swim to find everything they left on the beach has been stolen by the thieves who plague it:

•T-shirt bearing the city council logo

•A pair of shorts

•Flip-flops

•A metro tickethttps://t.co/OBCOMTwKX6 — Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) August 25, 2019

TURİSTLER MEMNUN

Polisin 27 Mayıs ile 21 Ağustos arasında 174 kit dağıttığı belirtildi. Uygulama turistler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Şehrin Barceloneta bölgesinde 5 kilometre boyunca uzanan kumsallar, turistler için olduğu kadar hırsızlar için de ‘popüler’ bir nokta. Sadece geçen hafta, 853 hırsızlık vakası kaydedildi.

Barselona'da yılın başından bu yana yaşanan hırsızlık ve gasp suçlarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış olduğu açıklanmıştı.