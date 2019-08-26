Barselona polisi, plajlardaki hırsızlığa karşı 'yardım kitleri' dağıtıyor

Şehrin ünlü plajlarında yüzmeye giden ancak dönünce hiçbir eşyasını bulamayan turistler için ‘hayatta kalma kitleri’ dağıtılıyor. Polisler özellikle nüdist plajlardan olan Sant Sebastia ve Mar Bella’da bu dağıtımı yoğunlaştırıyor.
Bu yardım kitlerinde dört temel ihtiyaç yer alıyor: Parmak arası terlik, Barcelona Şehir Konseyi logosu taşıyan tişört, şort ve tek yön metro bileti.
Police in Barcelona hand out “robbery kits” to bathers who return from a swim to find everything they left on the beach has been stolen by the thieves who plague it:— Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) August 25, 2019
•T-shirt bearing the city council logo
•A pair of shorts
•Flip-flops
•A metro tickethttps://t.co/OBCOMTwKX6
TURİSTLER MEMNUN
Şehrin Barceloneta bölgesinde 5 kilometre boyunca uzanan kumsallar, turistler için olduğu kadar hırsızlar için de ‘popüler’ bir nokta. Sadece geçen hafta, 853 hırsızlık vakası kaydedildi.
Barselona'da yılın başından bu yana yaşanan hırsızlık ve gasp suçlarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış olduğu açıklanmıştı.
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