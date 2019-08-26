G7 aile fotosu çekiminde öpücük yağmuru: Melania Trump-Justin Trudeau 'aşkı' hepsini gölgede bıraktı

2017'deki ilk karşılaşmalarında kocasından 24 yaş büyük olan Brigitte Macron'a "Çok iyi durumdasın... Güzel" demiş olan Trump, diğer yandan her fırsatta eleştirdiği ve aralarında soğuk rüzgarlar estiğini her pozda belli ettiği Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de sürpriz yakınlaşma yaşadı.
Aile fotoğrafı çekimi sırasında iki liderin birbirlerine dudaktan öpüşecek gibi uzanmaları, Trump'ın Merkel'i yanaktan öpmesiyle sonuçlandı.
Ancak ABD first ladysinin (FLOTUS) medya ve kamuoyunda 'yakışıklı, seksi' olarak kabul gören Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile verdiği pozlar, bunları bile gölgede bıraktı.
Sarah Burton tasarımı, Alexander McQueen markalı kırmızı elbisesiyle gözleri kamaştıran eski top model Melania Trump'ın (49) eşi ile el ele çıktığı podyumda gözlerini Justin Trudeau'dan alamaması dikkat çekti.
Looks like Justin Trudeau found Melania's G7-spot.— ℰ𝑟𝑖𝑛 🌺 (@pinklionheart) August 26, 2019
I'll see myself out. 😂
#G7 #G7Summit #ObamaOutdidTrump #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/0MK7kOt8mf
Melania Trump'ın kocasının sinirli çıkışlarının zaman zaman hedefi olmuş Kanada Başbakanı'na şuh bir bakış atarak yanaktan verdiği öpücük, medya ve sosyal medyada 'pembe roman kapağına yakışır', 'Trudeau Melania'nın G7 noktasını buldu' esprileriyle karşılandı.
#Melania seems to have enjoyed herself. Someone said #Trudeau found her G7 spot. #G7Summit #MondayMotivation #mondaythoughts #MelaniaLovesTrudeau #MelaniaLovesJustin #TrumpGibberish #NukeTheHurricanes #China #MAGA pic.twitter.com/1IoITdUVs9— linnie ell (@LinnieElle) August 26, 2019
ABD first ladysi, Trump ailesinden Trudeau'ya şuh bakışlar atan ilk kadın değil.
Donald Trump'ın 37 yaşındaki, evli ve üç çocuklu kızı Ivanka'nın, Şubat 2017'de Beyaz Saray'da ağırladıkları Trudeau'ya bakışları ve davranışları, evli ve üç çocuk babası Kanada Başbakanı'na 'vurulduğu' yorumlarını beraberinde getirmişti.
Twitter kullanıcısı @Mando797979 "Kendine Melania Trump'ın Justin Trudeau'ya baktığı gibi bakan bir kadın bul. Değil mi, @realDonaldTrump?" diye ABD Başkanı'nı iğneledi.
Trump'ın 2016 ABD Başkanlık seçimideki rakibi Hillary Clinton'ın eski basın sözcüsü Jesse Ferguson da aynı telden çaldı:
"Herkesin kendisine Melania'nın ...notlarına bakar... Justin Trudeau'ya baktığı gibi bakan bir kadın bulması lazım."
@dogskip isimli kullanıcının aklına 1967 tarihli sinema klasiği 'The Graduate' (Mezun) geldi:
"Bu filmde şu diyalog geçer - @JustinTrudeau: Bayan Trump, beni baştan çıkarmaya çalışıyorsunuz, değil mi, FLOTUS: Beni arzulanmaz mı buluyorsun?, Trudeau: Ah, hayır, Bayan Trump. Bence siz ebeveynlerimin arkadaşları arasında en çekici olanısınız. #TheCanadianGraduate (#Kanadalı mezun)."
The dialogue that goes with this movie -- @JustinTrudeau - Mrs. Trump, you're trying to seduce me, aren't you. @FLOTUS - Do you find me undesirable? #Trudeau - Oh, no, Mrs. Trump. I think you're the most attractive of all my parents' friends. #TheCanadianGraduate pic.twitter.com/eA9SQAt7Pg— Jay Russell (@Dogskip) August 26, 2019
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