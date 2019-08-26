G7 aile fotosu çekiminde öpücük yağmuru: Melania Trump-Justin Trudeau 'aşkı' hepsini gölgede bıraktı

G7 aile fotoğrafı çekimi sırasında zirvenin evsahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı 'İran sürprizini' bile unutturan sahneler yaşandı. Brigitte Macron'dan yanağına öpücük alan Trump'ın Merkel'in yanağını kondurduğu öpücük, eşi Melania'nın Kanada Başbakanı Trudeau ile romantik anlarının gölgesinde kaldı.

Macron'un İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i zirveye çağırıp görüşmesinin gerisinde onayı bulunmadığı anlaşılan Trump, aile fotoğrafı çekimi sırasında Fransa first ladysi ile samimi pozlar verdi. Hatta Brigitte Macron'un parmak uçlarında yükselip Trump'ın yanağına kondurduğu öpücük 'kocasının yaramazlığını' affettirme girişimi olarak yorumlandı.

2017'deki ilk karşılaşmalarında kocasından 24 yaş büyük olan Brigitte Macron'a "Çok iyi durumdasın... Güzel" demiş olan Trump, diğer yandan her fırsatta eleştirdiği ve aralarında soğuk rüzgarlar estiğini her pozda belli ettiği Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de sürpriz yakınlaşma yaşadı.

© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER Fransa'nın Biarritz kentindeki G7 zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran şokuna uğrayan ABD Başkanı Donald Trump'a aile fotoğrafı çekimi sırasında first lady Brigitte Macron öpücük kondurdu.

Aile fotoğrafı çekimi sırasında iki liderin birbirlerine dudaktan öpüşecek gibi uzanmaları, Trump'ın Merkel'i yanaktan öpmesiyle sonuçlandı.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN Donald Trump ve Angela Merkel G7 zirvesinde

Ancak ABD first ladysinin (FLOTUS) medya ve kamuoyunda 'yakışıklı, seksi' olarak kabul gören Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile verdiği pozlar, bunları bile gölgede bıraktı.

Sarah Burton tasarımı, Alexander McQueen markalı kırmızı elbisesiyle gözleri kamaştıran eski top model Melania Trump'ın (49) eşi ile el ele çıktığı podyumda gözlerini Justin Trudeau'dan alamaması dikkat çekti.

Melania Trump'ın kocasının sinirli çıkışlarının zaman zaman hedefi olmuş Kanada Başbakanı'na şuh bir bakış atarak yanaktan verdiği öpücük, medya ve sosyal medyada 'pembe roman kapağına yakışır', 'Trudeau Melania'nın G7 noktasını buldu' esprileriyle karşılandı.

73 yaşındaki Donald Trump ise o sırada somurtuk şekilde yere bakar ve eşiyle Trudeau arasındaki paslaşmaya bozuk atar gözüktü.

ABD first ladysi, Trump ailesinden Trudeau'ya şuh bakışlar atan ilk kadın değil.

Donald Trump'ın 37 yaşındaki, evli ve üç çocuklu kızı Ivanka'nın, Şubat 2017'de Beyaz Saray'da ağırladıkları Trudeau'ya bakışları ve davranışları, evli ve üç çocuk babası Kanada Başbakanı'na 'vurulduğu' yorumlarını beraberinde getirmişti.

G7 zirvesindeki Justin-Melania romansı da Twitter'da #MelaniaLovesTrudeau (#MelaniaTrudeauyuSeviyor) etiketinin alıp yürümesine yol açtı.

Twitter kullanıcısı @Mando797979 "Kendine Melania Trump'ın Justin Trudeau'ya baktığı gibi bakan bir kadın bul. Değil mi, @realDonaldTrump?" diye ABD Başkanı'nı iğneledi.

Trump'ın 2016 ABD Başkanlık seçimideki rakibi Hillary Clinton'ın eski basın sözcüsü Jesse Ferguson da aynı telden çaldı:

"Herkesin kendisine Melania'nın ...notlarına bakar... Justin Trudeau'ya baktığı gibi bakan bir kadın bulması lazım."

@dogskip isimli kullanıcının aklına 1967 tarihli sinema klasiği 'The Graduate' (Mezun) geldi:

"Bu filmde şu diyalog geçer - @JustinTrudeau: Bayan Trump, beni baştan çıkarmaya çalışıyorsunuz, değil mi, FLOTUS: Beni arzulanmaz mı buluyorsun?, Trudeau: Ah, hayır, Bayan Trump. Bence siz ebeveynlerimin arkadaşları arasında en çekici olanısınız. #TheCanadianGraduate (#Kanadalı mezun)."

The dialogue that goes with this movie -- @JustinTrudeau - Mrs. Trump, you're trying to seduce me, aren't you. @FLOTUS - Do you find me undesirable? #Trudeau - Oh, no, Mrs. Trump. I think you're the most attractive of all my parents' friends. #TheCanadianGraduate pic.twitter.com/eA9SQAt7Pg — Jay Russell (@Dogskip) August 26, 2019

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