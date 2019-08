Yeni Star Wars filminin fragmanı yayınlandı: The Rise of Skywalker

Star Wars'ın 20 Aralık 2019'da vizyona girecek 'Star Wars: The Rise of Skywalker'dan yeni fragman yayınlandı.

2015 yılında vizyona giren Star Wars: The Force Awakens ile başlayan ve 2017 yapımı Star Wars: The Last Jedi ile devam eden yeni Star Wars üçlemesi, Star Wars: The Rise of Skywalker ile sonlanacak.

Disney, geçtiğimiz günlerde düzenlenen D23’de The Rise of Skywalker’ı tanıtan fragmanı izleyicilerle paylaştı.

Fragmanda, serinin eski filmlerinden 'geçmişten bugüne' temasıyla görüntüler yer alıyor.