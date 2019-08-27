Yeni Star Wars filminin fragmanı yayınlandı: The Rise of Skywalker

Disney, geçtiğimiz günlerde düzenlenen D23’de The Rise of Skywalker’ı tanıtan fragmanı izleyicilerle paylaştı.
Fragmanda, serinin eski filmlerinden 'geçmişten bugüne' temasıyla görüntüler yer alıyor.
Star Wars'ın 20 Aralık 2019'da vizyona girecek 'Star Wars: The Rise of Skywalker'dan yeni fragman yayınlandı.
Disney, geçtiğimiz günlerde düzenlenen D23’de The Rise of Skywalker’ı tanıtan fragmanı izleyicilerle paylaştı.
Fragmanda, serinin eski filmlerinden 'geçmişten bugüne' temasıyla görüntüler yer alıyor.
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