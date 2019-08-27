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16:10 27 Ağustos 2019
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    Barbie, Rosa Parks'ın bebeğini yaptı

    © AP Photo /
    Yaşam
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    Dünyanın hem en çok satan hem de en çok eleştirilen ikonik bebeklerinin yaratıcısı Barbie, bu kez de sivil haklar öncüsü Rosa Parks’ın bebeğini üretti. Parks, otobüsteki koltuğunu bir beyaza vermeyi reddederek ABD çapındaki ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı direnişin sembolü olmuştu.

    Ünlü oyuncak markası Mattel, Barbie’nin ‘İlham Veren Kadınlar’ koleksiyonu kapsamında Rosa Parks’ın bebeğini üretti. Rosa Parks bebeği, 1950’li yılların kıyafetlerini taşıyor.

    ​Mattel ayrıca, uzaya giden ilk ABD’li kadın astronot olan Sally Ride'ın, NASA matematikçisi Katherine Johnson, Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart ve Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo’nun da bebeklerini ürettiğini duyurdu.

    ​ABD’li insan hakları savunucusu Rosa Parks, en çok 1955 yılında Alabama eyaletinde bindiği otobüste beyaz bir adama koltuğunu vermeyi reddetmesiyle tüm ülkeye yayılan bir boykotun fitilini ateşlemişti. O dönemde ABD’nin güney eyaletlerinde siyahlar ve beyazlar otobüslere ayrı kapıdan biniyor, kendilerine ayrılmış ayrı yerlerde oturuyorlardı. 

    barbie
    © AFP 2019 /
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    Montgomery'nin ırk ayrımı yasalarını ihlal etmekle suçlanan Parks, tutuklandı ve hapse girdi.

    Rosa Parks’ın eyleminden sonra bir yıldan daha uzun bir süre boyunca siyahlar otobüslere binmedile. AMrtin Luther King Jr’ın da başını çektiği eylemlerden sonra ABD Federal Mahkemesi otobüslerdeki bu ayrımcı uygulamayı yasakladı.

    1992 yılına yaptığı bir açıklamada Parks, “Ayağa kalkmamamın asıl nedeni, diğer herhangi bir yolcu gibi muamele görmeye hakkım olduğunu hissetmemdi. Bu tazr bir muameleye çok uzun süre tahammül etmiştik” demişti.

    1996 yılında Başkanlık Hürriyet Madalyası’na layık görülen Parks, bundan üç yıl sonra 1999’da da Time dergisi tarafından ’20. yüzyılın insan hakları savunucusu’ seçildi.

    Rosa Parks, 2005 yılında 92 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

    Etiketler:
    otobüs, Protesto, Direniş, Irkçılık, Ayrımcılık, Rosa Parks, siyah, Bebek, Mattel, Barbie, ABD
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