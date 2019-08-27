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19:13 27 Ağustos 2019
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    Çorum leblebisine 'bilimsel' destek

    © Flickr /
    Yaşam
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    Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi iş birliğinde Çorum leblebisinin lezzetinin ve kalitesinin artırılması amacıyla akademisyenler tarafından bilimsel çalışma yapılacak.

    Türkiye'nin leblebi üretimi konusunda en meşhur ili konumundaki Çorum'da, leblebinin lezzeti ve kalitesinin artırılması amacıyla akademisyenler tarafından bilimsel çalışma gerçekleştirilecek. 

    © DHA /
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    Çorum Belediyesinin desteğiyle yürütülen "Çorum İçin Bir Projem Var" projesi kapsamında Hitit Üniversitesi akademisyenlerince kültür-turizm, sağlık ve gıda sektörü alanında hazırlanan üç bilimsel araştırma projesinin imzaları atıldı.

    Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende akademisyenler, bilimsel araştırma projeleriyle ilgili sunum yaptı. Daha sonra 2019 yılında desteklenmesi kararlaştırılan projeler, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından imzalandı.

    Törende konuşan Prof. Dr. Öztürk, Çorum Belediyesinin 2014'ten itibaren başlattığı güçlü bir geleneğin devamı olarak Hitit Üniversitesi ile yaptığı iş birliği kapsamında bu yıl üç önemli projenin daha desteklenmesi kararı alındığını söyledi.

    3 ÖNEMLİ PROJE

    Çorum Belediyesi tarafından finansal olarak desteklenecek projeler seçilirken çok güzel bir eleme gerçekleştiğine, projelerin, sağlık, turizm ve gıda gibi Çorum'a "direkt dokunacak" alanlardan belirlendiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

    "Çorum'un şehir olarak, sektör olarak her alanına dokunabileceğini arzu ettiğimiz projeleri bu şekilde hayata geçiren esas yapı belediyemiz. Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımızın üniversite geçmişinin olması, bundan sonra yapılacak çalışmalarda bizleri ziyadesiyle ümitlendirmektedir. Finansal olarak darlık olmasına rağmen hız kesmeden yine 3 önemli projemize hassas bir süreç yürüterek, şehrimizin her alanına dokunacak projeleri destekleyerek bu hassasiyetlerini bizimle paylaşmış oldular." 

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    Aşgın da 2014'te başlatılan "Çorum İçin Bir Projem Var" çalışmasının üniversite ve yerel yönetimler arasında yapılabilecek iş birliği açısından örnek bir çalışma olduğunu vurguladı.

    Söz konusu iş birliği kapsamında Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarının bu yıl 15 proje hazırladığını dile getiren Aşgın, desteklenecek projeleri seçerken çok hassas bir süreç yürüttüklerine işaret etti.

    Desteklenecek birinci bilimsel araştırmanın "Yapılandırılmış Egzersiz Programının İtfaiye Erlerinin Fiziksel Uygunluk ve Hazır Bulunmuşluk Düzeylerine Etkisi" adlı proje olduğunu anlatan Aşgın, proje kapsamında itfaiye erlerinin hangi egzersizleri yapmaları durumunda olaylara erken müdahalede bulunabileceğinin yollarının araştırılacağını, bu nedenle çalışmanın itfaiye birimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

    İkinci projenin de Çorum leblebisiyle ilgili olduğunu dile getiren Aşgın, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Araştırma ve Uygulama Merkezinden Öğretim Görevlisi Hakan Apaydın'ın "Meşhur Çorum leblebisinde Farklı Kavurma Koşullarında Oluşan Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Belirlenmesi ve Üretim Süreci Optimizasyon" adlı projesi ile leblebide kaliteyi standardize edecek usul ve yöntemlerin araştırılacağını belirtti.

    'TARİHİ ÖNEME HAİZ'

    © DHA / MUHAMMED KISIR
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    Çorum leblebisinde artık standardın yakalanması gerektiğini vurgulayan Aşgın, "Bu projenin leblebimiz açısından tarihi önemi haiz proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Destekleyecekleri üçüncü projenin de turizmle ilgili olduğunu kaydeden Aşgın, "Turizm anlamında altyapı anlamında önemli bir değerin üzerinde oturuyoruz. Turizm ve kültürel potansiyelimiz birçok ile göre çok iyi noktada ama bir türlü kendimizi tam olarak ifade edemiyoruz. Turist çekmede bazı sıkıntılar yaşıyoruz. İşte bu sıkıntıyı çözmemiz için de güzel proje hazırlamış durumda." ifadesini kullandı.

    Aşgın, üç proje için belediye olarak yaklaşık 50 bin liralık maddi destek sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Çalışma, destek, Bilim, akademisyen, Kalite, leblebi, Hitit Üniversitesi, Çorum
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