ABD'de yeni evli çift, nikâhtan dakikalar sonra kazada öldü

Habere göre yeni evlilerin bulunduğu otomobil, çarpmanın etkisiyle birkaç takla attı ve hendeğe düştü. Çift olay yerine hayatını kaybetti, pikap sürücüsüyse olaydan yara almadan kurtuldu.
Genç çiftin okul döneminden beri beraber olduğu ve önümüzdeki aralıkta görkemli bir düğün töreni yapmayı planladıkları anlaşıldı.
"İstedikleri tek şey, evlenip kendi hayatlarını kurmaktı" diye konuşan damadın annesi Kennia Lashawna Morgan, kendisi için en büyük kâbus olan yavrularının ölümüne tanıklık etmek zorunda kaldığını ifade etti.
The 19- and 20-year-olds had been dating off-and-on since 8th grade, family members said. They had a formal wedding ceremony planned for December. pic.twitter.com/uYIntw7Vxm— Monique Batson (@Mo_Bats) August 23, 2019
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