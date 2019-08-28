ABD'de yeni evli çift, nikâhtan dakikalar sonra kazada öldü

KFDM televizyonunun haberine göre Houston’ın doğusundaki Orange kentinde 19 yaşındaki Harley Morgan ve 20 yaşındaki eşi Rhiannon Boudreaux Morgan’ın bulunduğu otomobile, nikâhlarının kıyıldığı mahkeme alanından ayrılırken bir pikap çarptı.

Habere göre yeni evlilerin bulunduğu otomobil, çarpmanın etkisiyle birkaç takla attı ve hendeğe düştü. Çift olay yerine hayatını kaybetti, pikap sürücüsüyse olaydan yara almadan kurtuldu.

Genç çiftin okul döneminden beri beraber olduğu ve önümüzdeki aralıkta görkemli bir düğün töreni yapmayı planladıkları anlaşıldı.

"İstedikleri tek şey, evlenip kendi hayatlarını kurmaktı" diye konuşan damadın annesi Kennia Lashawna Morgan, kendisi için en büyük kâbus olan yavrularının ölümüne tanıklık etmek zorunda kaldığını ifade etti.