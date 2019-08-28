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05:28 28 Ağustos 2019
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    Pitbull, köpek

    Hollanda'da köpek dövüştürenlere 9 ay hapis

    © AA /
    Yaşam
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    Hollanda'da kumar amaçlı köpek dövüştürdükleri belirlenen 4 kişi, 6 ile 9'ar ay hapis ve 240 saat toplum hizmetinde çalışma cezasına çarptırıldı. Savcılığa göre, bu Hollanda'da köpek dövüşleri konusunda açılan ilk dava.

    Köpek
    © AA /
    Hollanda'da köpeğine ‘iyi bakmayan’ turist gözaltına alındı
    Hollanda Televizyonu'ndaki (NOS) bir haber programında yayınlanan yasa dışı köpek dövüşü görüntülerinin ardından gözaltına alınan 4 zanlı, Salı günü mahkeme önüne çıktı.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre Ammersfoort, Soest ve Emmen kentlerinde köpek dövüşü düzenledikleri belirtilen biri kadın toplam 4 kişinin, dövüş amaçlı köpek yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı belirlendi.

    Televizyonda yayınlanan köpek dövüşü görüntüleri, mahkeme tarafından delil olarak kabul edildi.

    Zanlıların yasak olduğunu bildikleri halde, 'eğlence amaçlı' köpek dövüşleri düzenlediğini belirten savcılık, zanlıların bu amaçla bir suç örgütü oluşturduğunu ve dövüş amaçlı 26 köpek yetiştirdiğini ifade etti.

    Dövüşlerde yaralanan köpeklerin, yasa dışı ilaçlarla tedavi edildiği ortaya çıktı.

    Endonezya’da yaban domuzlarının köpeklere karşı çıkarıldığı dövüşler oldukça popüler
    © REUTERS / Beawiharta
    Endonezya'da yaban domuzlarının köpeklerin karşısına çıkarıldığı dövüşler hala popüler
    Köpek dövüşleri, 33 yaşındaki kadın zanlının evinin yatak odasında yapılıyordu.

    Zanlılar, 6 ile 9'ar ay hapis ve 100 ile 240'ar saat toplum hizmetinde çalışma cezasına çarptırıldı ve köpek edinmeleri yasaklandı.

    Sanıklar, yaptıklarından pişman olduklarını ve köpekler için üzgün olduklarını söyledi.

    Savcılık, Hollanda'da ilk kez köpek dövüşü ile ilgili bir davanın, yargı gündemine geldiğini açıkladı.

    Etiketler:
    dövüş, köpek, Hollanda
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