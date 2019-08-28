Huawei'nin yeni telefonu Nova 5T tanıtıldı

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, Nova 5T akıllı telefonunu Malezya’da düzenlediği etkinlikte tanıttı. Telefon oldukça büyük bir ekrana, 8 GB RAM’e ve 4 sensörlü arka kamera sistemine sahip.

Akıllı telefon üreticileri artık hemen her kitleden müşteriyi bünyelerine katmayı amaçlıyorlar. Bu firmalardan biri de Çinli dev Huawei. Firma, Malezya’da düzenlediği etkinlikte yeni Nova 5T’yi tanıttı.

Webtekno'nun aktardığına göre, telefonun 6.39 inçlik ekranı Full HD+ LCD olarak seçildi. Telefonun Kirin 980 işlemciye sahip olacağı açıklanırken, ekrandaki deliğe yerleştirilen ön kamerası ise 32 MP olarak açıklandı.

Arka kısımda ise dört sensörlü bir kamera düzeneği yer alıyor. Ana sensör 48 MP, geniş açı sensörü 16 MP olarak belirlenirken, telefonda ayrıca 2 MP portre kamerası ve 2 MP makro kamerası bulunuyor.

Telefonun yan tarafında bir parmak izi okuyucu var ve telefonu bu okuyucuyu kullanarak açmak mümkün oluyor. 3500 mAh bataryaya sahip telefonun hızlı şarj özelliği, yarım saatte yüzde 50 doluluk oranına ulaşmayı sağlıyor.