Huawei'nin yeni telefonu Nova 5T tanıtıldı

Webtekno'nun aktardığına göre, telefonun 6.39 inçlik ekranı Full HD+ LCD olarak seçildi. Telefonun Kirin 980 işlemciye sahip olacağı açıklanırken, ekrandaki deliğe yerleştirilen ön kamerası ise 32 MP olarak açıklandı.
Arka kısımda ise dört sensörlü bir kamera düzeneği yer alıyor. Ana sensör 48 MP, geniş açı sensörü 16 MP olarak belirlenirken, telefonda ayrıca 2 MP portre kamerası ve 2 MP makro kamerası bulunuyor.
Telefonun yan tarafında bir parmak izi okuyucu var ve telefonu bu okuyucuyu kullanarak açmak mümkün oluyor. 3500 mAh bataryaya sahip telefonun hızlı şarj özelliği, yarım saatte yüzde 50 doluluk oranına ulaşmayı sağlıyor.
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