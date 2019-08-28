Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz'de yağmur, Marmara'da fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Ağustos Çarşamba günü hava durumu raporu açıklandı. Yapılan son tahminlere göre Doğu Karadeniz için sağanak yağış, Marmara Bölgesi için ise şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 28 Ağustos Çarşamba günü hava tahmin raporuna göre bugün Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaya davet edildi.

Öte yandan hafta başından beri etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın bugün de İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."