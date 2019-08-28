Çin, 50 kente 50 bini aşkın 5G baz istasyonu kuracak

Çin'in 50 kentinde 4G'den 30 kat daha hızlı olduğu bilinen 5G baz istasyonu inşa edileceği açıklandı.

Çin Bilgi ve İletişim İdaresi Bürosu Başkanı Han Xia, Smart China Expo-2019 teknoloji konferansında yaptığı konuşmada ülkeye 50 binden fazla 5G baz istasyonu kurulacağını duyurdu.

5G ağ teknolojisi ekipmanı geliştirilmesi için yedi firmaya izin verildiğini açıklayan Han ayrıca, beşinci nesil ağlar için standartların geliştirilmesi, kullanımlarını yaygınlaştırmak için politik, finansal, bilimsel açıdan uygun bir ortam yaratılması gerektiğini söyledi.

China will have over 50,000 #5G base stations in 50 cities by the end of the year, Han Xia, a senior official at the Ministry of Industry and Information Technology, said today at the #SmartChinaExpo. pic.twitter.com/Ym72p9rkwN — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 27, 2019

​Çin, haziran ayında China Telecom, China Mobile, China Unicom ve China Broadcasting Network Corporation şirketlerine beşinci nesil mobil iletişim servisi kullanımı lisansı verildiğini duyurmuştu.

Çin'in bu hamlesi, ABD'nin Huawei'i kara listeye alması ve Çin'in de kendi kara listesini oluşturacağını açıklaması sonrasında gelmişti.

4G'den 30 kat daha hızlı olduğu bilinen 5G, saniyede 10 Gbit'in üzerindeki hızlarda veri akışı sağlıyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin de 2020 yılında 5G teknolojisine has yeni telekominikasyon standartları sunması bekleniyor.