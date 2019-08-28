Nick Cave müzikseverlerin merakını dindirdi: Ben PJ Harvey'i bırakmadım, o beni bıraktı

Web sitesinde hayran sorularını cevaplarken ilk kez PJ Harvey'in terk eden taraf olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Nick Cave, ""O kadar şaşırmıştım ki, neredeyse şırıngayı düşürecektim" diyerek uyuşturucu bağımlılığının aralarındaki sorunlardan birini oluşturduğunu belirtti.

Solo ve 'The Bad Seeds' grubuyla yaptığı alternatif rock çalışmalarıyla tanınan Avustralyalı müzisyen-yazar Nick Cave, 'The Red Hand Files' isimli kendi web sitesinde hayranlarının sorularını yanıtlarken müzikseverlerin en merak ettiği meselelerden birine açıklık getirdi.

Brezilya'daki bir hayranının 1990'ların ortasında özel hayatı ve müzikal hayatında birliktelik yaşadığı İngiliz kadın rockçı PJ Harvey'i neden bıraktığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben PJ Harvey'i bırakmadım, PJ Harvey beni bıraktı."

"Notting Hill'deki dairemde yerde oturmuştum, güneş pencereden giriyordu (galiba), iyi hissediyordum, yetenekli ve güzel genç bir şarkıcı kız arkadaşımdı, tam o sırada telefon çaldı. Telefonu açtım, karşımda Polly."

"Merhaba, dedim."

"Senden ayrılmak istiyorum."

"Neden?!" diye sordum.

"Bitti, o kadar" dedi.

"O kadar şaşırmıştım ki, neredeyse şırıngayı düşürecektim."

Uzun yıllar uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş olan şarkıcı, "Derinden derine uyuşturucunun aramızda bir sorun teşkil ettiğinden şüphelendim, ama başka şeyler de vardı" diyerek devam etti:

"Tek eşlilik mefhumunu anlamak için halla belli miktarda çalışma yapmam lazım. Ve Polly'nin de kendi meseleleri vardı sanırım. Ama eninde sonunda şu gerçeğe geliyoruz ki, ikimiz de ateşli şekilde yaratıcı kişileriz, her birimiz herhangi anlamlı bir şekilde aynı uzamda birlikte yaşayamayacak kadar kendisiyle meşgul."

"Polly’nin kendi çalışmlarına bağlılığı muhtemelen en az benimki kadar narsistik ve egomanyak, gerçi ben kendi saçmalığımın içine o kadar batmışım ki, bu konuda kesin fikirle yorum yapamam."

"Ama birlikte geçirdiğimiz zamanı büyük muhabbetle anıyorum, mutlu günlerdi ve o telefon konuşması acıttı."

"Fakat iyi bir krizi asla boşa harcamam, hemen 'The Boatman’s Call' albümünü tamamlamaya koyuldum."