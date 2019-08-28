Vedat Milor'un 'Balığa limon sıkılır mı?' anketi sonuçlandı

Vedat Milor, dün kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda takipçilerine "Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: Balığa limon sıkılır mı?" sorusunu yöneltti.
24 saat süre tanınan ankete 458 bin 674 sosyal medya kullanıcısı katıldı.
Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru:— Vedat Milor (@vedatmilor) August 27, 2019
BALIĞA LİMON SIKILIR MI SIKILMAZ MI?
Yorumlarınızı da alta yazarsanız sevinirim.
'LİMON SIKILIR' DİYENLER KAZANDI
Katılımcıların yüzde 69'u "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" sorusuna "Evet, sıkılır" yanıtını verdi. "Hayır, sıkılmaz" diyenlerin oranı ise yüzde 31'de kaldı.
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