Japonya'da toplu taşıma araçlarındaki tacizler için çıkarılan damga yarım saat içinde tükendi

Shachihata Inc. adlı mühür firmasının çıkardığı damga, metro seferlerinde elle tacize maruz kalan kadınlar arasında ilgiyle karşılandı. Deneme amacıyla 500 adet üretilen ve 2500 yen (yaklaşık 24 dolar- 140 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülen damgalar, yalnızca yarım saat içerisinde satıldı.

Damga, taciz sırasında tacizcinin eline sürülüyor. Gün ışığında görülmeyen mürekkeple vurulan damgada, kızıl ötesi ışına maruz kalınca elle tacizi simgeleyen bir avuç işareti beliriyor. Damga yıkanınca çıkıyor.

Shachihata sözcüsü Fumihiro Mukai CNN'e açıklamasında damganın geliştirilmesi aşamasında polisle iş birliği yapılmadığını, kullanıcılardan gelecek yorumlara bağlı olarak ürünü geliştirebileceklerini belirtti.

​Bu ürünün sadece 'küçük bir adım' olduğunu söyleyen Mukai, damganın 'taciz karşısında sesini yükseltemeyenlerin sesi olabileceğini' ifade etti.

Mukai, tacizcilerin teşhir edilmesini sağlayacak bu damganın Twitter'da Japon kullanıcıların 'chikan' (elle taciz) ile nasıl başa çıkabilecekleri konusunda alevlenen bir tartışma üzerine üretildiğini söyledi.

Japan Times'da yer alan habere göre ise, tartışma, bir okul doktorunun 'kadınların tacizcilere bir iğne batırarak işaret bırakıp kendilerini koruyabileceği' önerisi ile başladı.

Trial run in Japan of anti-groping UV stamps sells out within an hour https://t.co/jUl2i91gbq — The Japan Times (@japantimes) August 27, 2019

​'TACİZİN NE KADAR YAYGIN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

BBC'de yer alan bilgiye göre, merkezi Tokyo'da bulunan Tacizleri Önleme Faaliyetleri Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Yayoi Matsunaga, damganın etkili olup olmayacağını görmek için erken olduğunu belirtmekle birlikte şirketin çabasının 'çok anlamlı' olduğunu söyledi.

Damga sosyal medyada da büyük yankı buldu. Bazı kullanıcılar, damganın ne kadar caydırıcı olabileceğini sorgularken bazıları da damgaya gösterilen ilginin taciz vakalarının ne kadar yaygın olduğuna işaret ettiğine dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar ise, bu mürekkebi bir kişinin eline sürmenin suç olabileceği endişesini dile getirdi.

JAPON POLİSİ UYGULAMA GELİŞTİRMİŞTİ

Üç ay önce Tokyo polisi bir uygulama geliştirmişti. Uygulama, mağdurların ses çıkarmaya çekindiği vakalarda 'kes artık' diye bağıran bir ses üretiyor ve diğer yolcuların görebilmesi için ekranda imdat mesajı belirmesini sağlıyor.

‘Digi Police’ adlı uygulamanın 237 binden fazla kişi tarafından indirildiği belirtilmişti. Polis yetkilisi Keiko Toyamine, bu sayının kamu hizmeti sunan bir uygulama için ‘alışılmadık derecede fazla’ olduğunu söylemiş, bu sayının da her ay 10 bin kadar arttığını vurgulamıştı.

Japonya Dünya Ekonomik Forumu'nun cinsiyet eşitliği sıralamasında 149 ülke arasında 110'uncu sırada yer alıyor.Bu alanda G7 ülkeleri arasında da sonuncu sırada.

Geniş metro ağları olan ülkedeki araçlarda yolculukların genelde aşırı kalabalık olduğu biliniyor.