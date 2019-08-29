Bilim insanları açıkladı: ‘Kızarmış gıda tüketimi kanser riskini arttırıyor’

ABD’deki Massachusetts Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre bitkisel yağda kızartılmış gıdaların tüketimi dolaşım sistemindeki toksik ögelerin yayılmasını hızlandırıyor, bu durum da bağırsaklarda kanser tümörlerinin gelişimini tetikliyor.

Massachusetts Üniversitesi’nden bilim insanları, bitkisel yağda yapılan kızartmaların bağırsaklarda kanser tümörlerinin gelişmesine yol açtığını keşfetti. Yapılan araştırmanın sonuçları, Amerikan Kanser Araştırmaları Birliği’nin internet sitesinde yayınlandı.

Uzmanların fareler üzerinde yaptığı deneylerde çoğunlukla fast-food gıdalarda yararlanılan kanola yağı kullanıldı.

Deneyler sonucunda, bitkisel yağda kızartılmış gıdaların dolaşım sistemindeki toksik ögelerin yayılmasına yol açtığı gözlemlendi. Bu durum ise, tümörlerin büyümesini tetikliyor.

Araştırmaların ardından uzmanlar, bağırsak sorunu yaşayan hastaların kızartma yemeyi kesinlikle bırakmaları gerektiği sonucuna vardı.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından birisi olan Godong Zhang, “Kızartılmış gıdaların tüketimi, iltihaplı bağırsak hastalıkları ve kolon kanserinden mustarip olan hastaların durumlarını daha da ciddi bir boyuta taşıyabilir” açıklamasını yaptı.