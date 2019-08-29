Bu sloganın yerine 'Hızlı ve Kolay' sloganını ekleyen Facebook'un platformu ücretli hale getirmeye hazırlandığı iddiası kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.
Söz konusu iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da kullanıcı verilerini kullanımı kısıtlanan Facebook'un yeni bir gelir modeli üzerinde çalıştığı öne sürülüyor.
Facebook sloganını değiştirdi: Ücretli mi oluyor?https://t.co/4EOOTH2nfo pic.twitter.com/87F1UOyowy— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 29, 2019
TARİHİ CEZAYA ÇARPTIRILMIŞTI
ABD'de 87 milyon seçmenin kişisel verilerini şirketlerle paylaşmakla suçlanan sosyal medya platformu Facebook, geçtiğimiz ay tarihi bir cezaya çarptırılmıştı.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sosyal medya platformu Facebook'u 5 milyar dolar para cezasına çarptırdı.
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