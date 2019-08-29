Facebook sloganını değiştirdi: Ücretli mi oluyor?

Facebook, kurulduğu günden beri kullandığı 'Ücretsiz ve her zaman ücretsiz olacak' sloganını ana sayfasından kaldırdı. Bu durum akıllara Facebook paralı mı oluyor? sorusunu getirdi.

Dijital dünyanın en popüler platformu olan Facebook, kurulduğu günden beri kullandığı 'Ücretsiz ve her zaman ücretsiz olacak' sloganını ana sayfasından kaldırdı.

Bu sloganın yerine 'Hızlı ve Kolay' sloganını ekleyen Facebook'un platformu ücretli hale getirmeye hazırlandığı iddiası kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Söz konusu iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da kullanıcı verilerini kullanımı kısıtlanan Facebook'un yeni bir gelir modeli üzerinde çalıştığı öne sürülüyor.

​TARİHİ CEZAYA ÇARPTIRILMIŞTI

ABD'de 87 milyon seçmenin kişisel verilerini şirketlerle paylaşmakla suçlanan sosyal medya platformu Facebook, geçtiğimiz ay tarihi bir cezaya çarptırılmıştı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sosyal medya platformu Facebook'u 5 milyar dolar para cezasına çarptırdı.