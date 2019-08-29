Yiyecek için 'kırık bacak numarası' yapan köpeğin videosu viral oldu

Söz konusu videoda Gae'nin birkaç saniye arka bacağını sürüyerek yürüdüğü ancak köpeğin 'numarasını' kaydetmek isteyen kişinin gülmeye başlamasının ardından geri dönüp koşmaya başladığı görülüyor.
Görüntünün devamında ise Gae, sokaktan bir motosikletli geçerken yine kırık bacak numarasını tekrarlıyor. Motosikleti kullanan kişinin endişelenerek yavaşlaması üzerine ise tekrar dört ayağı üzerinde heyecanla koşmaya başlıyor.
Yiyecek için numara yapan köpeğin videosu viral oldu https://t.co/eL7sLGlmpX pic.twitter.com/EHR4HUIM1n— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 29, 2019
VETERİNERLER 'SAĞLIKLI' DEDİ
Thaweeporn, birkaç yıldır aynı sokakta yaşayan Gae'nin insanları kandırmak için sık sık bu numaraya başvurduğunu ifade etti.
Gae'yi sürekli beslediğini söyleyen Thaweeporn, "Sanırım yine de insanların onu beslemesi için bu numaraya başvuruyor. Çok akıllı bir köpek" dedi.
Thaweeporn, ayrıca sokakta kötü durumda olan birçok köpeği tedavi ettirdiğini ve 'gözünün sürekli Gae'nin üzerinde olduğunu' belirtti.
Köpeğin bu davranışı nasıl ve neden öğrendiği ise bilinmiyor.
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