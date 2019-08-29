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14:14 29 Ağustos 2019
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    Yiyecek için 'kırık bacak numarası' yapan köpeğin videosu viral oldu

    © Fotoğraf : Twitter/NY Post
    Yaşam
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    Tayland'da bir köpeğin sokaktan geçenlerden yiyecek almak için arka bacaklarını sakatmış gibi sürüyerek ilerlediği video sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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    © AFP 2019 / Oli SCARFF
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    Tayland'ın Bangkok kentinde mahallelilerin 'Gae' ismini koyduğu bir köpeğin sokaktan geçenlerden yiyecek koparabilmek için sol arka bacağını kırıkmış gibi sürükleyerek ilerlemesi ancak dikkat çekmeyi başardıktan sonra heyecanlı bir şekilde koşmaya başladığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. 

    Söz konusu videoda Gae'nin birkaç saniye arka bacağını sürüyerek yürüdüğü ancak köpeğin 'numarasını' kaydetmek isteyen kişinin gülmeye başlamasının ardından geri dönüp koşmaya başladığı görülüyor.

    Görüntünün devamında ise Gae, sokaktan bir motosikletli geçerken yine kırık bacak numarasını tekrarlıyor. Motosikleti kullanan kişinin endişelenerek yavaşlaması üzerine ise tekrar dört ayağı üzerinde heyecanla koşmaya başlıyor. 

    VETERİNERLER 'SAĞLIKLI' DEDİ

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    Mahallede oturan ve Gae ile arkadaş olan Thaweeporn Chongplapolkul isimli kadın, onu bizzat veterinere götürdüğünü ancak hekimlerin köpeğin bacaklarında hiçbir sorun olmadığını belirtttiğini söyledi. 

    Thaweeporn, birkaç yıldır aynı sokakta yaşayan Gae'nin insanları kandırmak için sık sık bu numaraya başvurduğunu ifade etti. 

    Gae'yi sürekli beslediğini söyleyen Thaweeporn, "Sanırım yine de insanların onu beslemesi için bu numaraya başvuruyor. Çok akıllı bir köpek" dedi. 

    Thaweeporn, ayrıca sokakta kötü durumda olan birçok köpeği tedavi ettirdiğini ve 'gözünün sürekli Gae'nin üzerinde olduğunu' belirtti. 

    Köpeğin bu davranışı nasıl ve neden öğrendiği ise bilinmiyor. 

    Etiketler:
    Video, Sakatlık, Köpek, Tayland
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