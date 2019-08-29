Sevdiği dizi iptal edilen kadın Netflix'in önünde açlık grevi yapıyor

Bilim kurgu, gizem türündeki 'The OA' dizisinin bir hayranı, yapımın yeni sezonunun iptal edilmesini protesto etmek için Netflix’in Hollywood’daki genel merkezinin önünde açlık grevine başladı.

Brit Marling ve Jason Isaacs’in başrolünde yer aldığı The OA, iki sezonun ardından Netflix’ten yeni sezon onayı alamamıştı.

Bu ayın başlarında gelen iptal kararının ardından Twitter'da dizinin hayranları “#SaveTheOA” (The OA’i Kurtar) etiketiyle büyük bir sosyal medya kampanyası başlatmış ve Sunset Bulvarı’ndaki Netflix genel merkezinin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

O hayranlardan biri olan 35 yaşındaki Emperial Young ise protestosunu bir adım daha ileri götürerek 16 Ağustos'ta Netflix binasının önünde açlık grevine başladı. Young, dizinin yeni sezonu için onay verilene kadar açlık grevine devam edeceğini söyledi.

"This is just one step too far," Emperial Young said. "I can't lose 'The OA,' too. I've had it. This is the hill I'll die on."https://t.co/l5RsokoXUP pic.twitter.com/iSeib18eRt — Kim Renfro (@kimrrenfro) August 22, 2019

​'TELEVİZYON BİR BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASI'

Bir süredir işsiz olduğunu söyleyen Young, televizyonun kendisi ve kendisi gibi iş bulamayanlar için 'başa çıkma mekanizması' görevi gördüğünü ifade etti.

"Bir televizyon şovunun iptalini açlık greviyle protesto etmek saçma ve aşırı bir tepki. Bunu onaylıyorum, ancak OA protestosu çok sayıda farklı faktörün bir sonucudur" diye konuşan Young, dizinin insanların travmalarını atlatmalarına yardımcı olduğunu, onları 'görünmez oldukları' hissinden kurtardığını söyledi.

Bunun nedenini ise protestoyu organize edenlerden Mandy Paris şöyle açıklıyor:

"Dizideki Fiziksel ve ruhsal sağlıkları yerinde olmayan karakterlerin, LGBTQI karakterlerin ve siyah karakterlerinin varlığı, toplumdaki dezavantajlı gruplar adına çığır açıcıydı. YouTube'a bakarsanız bipolar bozuklukları, depresyon ve diğer rahatsızlıklara sahip kişilerin diziyi izledikten sonra 'anlaşılmış ve görünür' hissettiklerini söyledikleri birçok video var."

Haven't started #TheOA Part II? Here are three reasons why you should. pic.twitter.com/Ls9ARPcFQx — NX (@NXOnNetflix) March 28, 2019

​'KAPİTALİST GÜÇLERİ DE PROTESTO EDİYORUM'

Young ayrıca, "Eğlence insan ruhunun besinidir ve Netflix’in algoritması şu anda bunu ölçmüyor" diye konuştu.

Protestosunun 'kapitalist güçlere karşı' da olduğunu vurgulayan Young, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ben diziyi sona erdiren kapitalist güçleri, sosyal destek kaynaklarının genel eksikliğini protesto ediyor ve yapay zeka öğretiminin doğru yapılması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.

While it looks like I'm protesting a TV cancellation on the surface, I am protesting the capitalist forces that killed the show, general lack of societal support resources, and to raise awareness about properly teaching AI. The cancellation is a lens for these topics. — E. T. Young (@emverse) August 25, 2019

​FACEBOOK SAYFASI ŞİKAYET ALIYOR

Facebook’ta Young’a katılmak isteyen hayranlar için oluşturulan sayfanın, sosyal medya platformunun kullanım şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetler alıyor ve kaldırılması isteniyor.

Bu sayfayı desteklemeyen Young, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla başka kimselerin de açlık grevi yapmasını engellemeye çalışıyor.

Ayrıca dizi için GoFundMe sitesinde başlatılan kampanya da da sadece 24 saatte 5 bin dolardan fazla bağış toplandı.