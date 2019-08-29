Apple Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi

Apple açıklamasında ses dinleme konusundaki hatasını kabul ederek, "Mahremiyet çok temel bir insan hakkıdır. Yaptığımız incelemeler sonucu yüksek ideallere sahip olan politikalarımıza tam uymadığımızı tespit ettik ve bunun için özür diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Apple'nın ses tanıma konusundaki rakiplerinden Amazon, Alexa ses asistanı ile kullanıcılarını dinleyerek uygulamasını geliştirmeye çalışmıştı. Facebook ise Messenger kullanıcılarının seslerini para verdiği üçüncü kişilere yazıya döktürerek ses tanıma sistemini geliştirmeye çalışmıştı
NEDEN DİNLİYOR?
Günümüzde makine öğrenmesinin en önemli unsuru derin öğrenme (deep learning) temelde, algoritmanın mevcut verilerle beslenmesi ve ardından insan müdahalesine ihtiyaç olmadan verileri tanıması anlamına geliyor.
Sadece ses sistemlerinde değil, günümüzde pek çok şirket, görüntü ve metin sistemlerini geliştirmek için kullanıcıların verilerini kullanıyor.
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