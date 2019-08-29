Bitkin düşen 'Macaristanlı leylek' koruma altına alındı

Hatun Mahallesi'nde leyleği bitkin halde gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları görevlileri, durumu Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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Zabıta ekipleri tarafından alınan leylek, belediyenin Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.
Veteriner hekim Levent Özben tarafından tedavi uygulanan leyleğe, serum takıldı.
Ayak bileğinde Budapeşte menşeli halka bulunan leyleğin, tedavisinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edileceği belirtildi.
Leyleğin fazla uçmaktan yorgun düştüğü için rahatsızlandığı öğrenildi.
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