Aynı anda beyin ve akciğer kanseri olunca eşi tarafından terk edildi: Devlet koruma altına aldı

Adana'da hem beyin hem de akciğer kanseri olduğu için eşi tarafından hastanede terk edilen yaşlı adam, devlet tarafından koruma ve bakım altına alındı.

Adana'da yaşayan Mehmet Gültekin, 20 yıl önce 4 çocuğu ve eşi tarafından terk edildikten sonra 3 yıl önce ikinci evliliğini gerçekleştirmişti.

Ancak, 2 yıl önce hem beyin hem de akciğer kanserine yakalanan Gültekin, bu yüzden ikinci eşi tarafından da terk edildi. Gültekin çalışamaz duruma gelince hastaneye tedavi olmaya gitmeye bile para bulamaz hale geldi.

Gültekin'in bu durumunun haber olması üzerine ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti ve yapılan incelemelerin ardından yaşlı adam devlet tarafından koruma ve bakım altına alındı.