Sosyal medya saldırganlığına karşı 'nitelikli takipçi' önerisi

SODİGEM Müdürü Levent Eraslan, günümüzde insanların iletişimin hızla geliştiği ve sosyal ilişkilerin, teknolojinin yaygınlaşmasıyla sanal ortamlara taşındığı bir toplumda yaşadığını söyledi.

Değişen yaşam koşullarının, sosyal medya kullanımını neredeyse kaçınılmaz hale getirdiğini vurgulayan Eraslan, "Dijital bir zeminde gerçekleşen bu sosyalleşme süreci, toplumsal hayatta yaşanan birçok olumsuz ögeyi de sanal ortama aktarmıştır. Bu olumsuz süreçler içinde yer alan saldırganlık davranışları da sosyal medyaya taşınmıştır. Çocuk, genç, yaşlı her kesimden internet kullanıcısı farklı sebeplerle sosyal medya saldırganlığı ile karşı karşıya kalmaktadır" diye konuştu.

Eraslan, SODİGEM Bilim Kurulu olarak sosyal medya saldırganlığı konusunda akademik bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bu tür saldırganlığın örneklerine daha sık rastlandığına dikkati çeken Eraslan, yaptıkları araştırmada özellikle kadınların bu konudan çok muzdarip olduğunu dile getirdi.

'ASLA SESSİZ KALMAYIN'

Doç. Dr. Eraslan, şöyle devam etti:

"Sosyal medya saldırganlığı aynı zamanda sosyal medya etiğiyle ilgilidir. Kavramlar hep birbirini bütünler. Eğer bir toplumda sosyal medya etiği yoksa bunun hukuku oluşmuyor. Böylelikle özellikle sahte profiller, sahte hesaplar, farklı IP'lerden yapılan saldırılara rastlıyoruz. Araştırmamızda en çok kadınların sosyal medya saldırganlığına maruz kaldığını gördük. Özellikle kadınlara karşı cinsiyet üzerinden ötekileştirme, onların toplumsal yaşamdaki yerlerine dönük çeşitli kritik ve eleştiriler, utanç verici fotoğraf ve videoların yayınlanması, bu fotoğraf ve videoların şantaj amaçlı dolaşıma sunulması gibi birçok sosyal medya saldırganlığı örneklerine rastlamaktayız."

Sosyal medyada saldırganlıkla karşılaşanlara önerilerde bulunan Eraslan, asla sessiz kalmamaları ve üstünü örtme davranışı sergilememeleri gerektiğini vurguladı.

Ekran görüntüsü alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'siber@egm.gov.tr' elektronik posta adresine ya da ihbar hattına iletilebileceğini dile getiren Eraslan, "Çok takipçi yerine nitelikli takipçi, milyonlarca kişi yerine diyaloğa girebileceğimiz insanların olduğu online topluluk, bizleri sosyal medya saldırganlığından göreceli olarak koruyabilir" ifadesini kullandı.