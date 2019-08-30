Apple lansman tarihini açıkladı: iPhone 11'in tanıtılması bekleniyor

Apple, yıllık lansman toplantısını 10 Eylül'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Cupertino kentindeki Steev Jobs Salonu'nda yapılacağını duyurdu.

Apple'ın üç yeni iPhone modelini tanıtmasının beklendiği toplantıda, Apple'ın oyun servisi Apple Arcade ve internet yayını hizmeti olan Apple TV+ ile ilgili bilgiler de verilmesi bekleniyor.

Ayrıca, Apple Watch 5 ve Mac bilgisayarlarla ilgili de sürprizlerin olabileceği tahmin ediliyor.

Yeni iPhone modelleri iPhone 11 ve iki pro versiyonunda Apple'ın yeni işlemcisi A13'ün kullanılacağı iddia edildi.

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