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    Marlon Brando'nun Michael Jackson hakkında verdiği ifade yayımlandı: Çocuklarla bir şeyler yapmış olabileceği sonucunu çıkardım

    © Fotoğraf : YouTube
    Yaşam
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    '20. yüzyılın en önemli sinema oyuncusunun', Popun Kralı hakkındaki çocuklara cinsel istismar soruşturmasında verdiği ifade ilk kez ortaya çıktı. Brando'nun "Çocuklarla bir şeyler yapmış olabileceği sonucunu çıkardım" dediği ifade, Jackson'a karşı dava sürecinde kullanılmamış.

    Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson
    © AFP 2019 /
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    Michael Jackson'ın 1990'larda yakınlık kurduğu çocukların cinsel taciz iddialarına yer veren Leaving Neverland (Neverland'i Terk Etmek) adlı 4 saatlik belgesel, Popun Kralı hakkındaki çocuklara cinsel istismar suçlamalarını yeniden gündeme getirdi. 

    'Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson' isimli podcast yayınında, 1994'te Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar soruşturması yürüten savcıların yakın arkadaşı olduğu için görüşmeye çağırdığı efsane aktör Marlon Brando'nun ifadesini yayımladı.

    İkonlar ve İdoller Müzayedesi - Michael Jackson
    © Fotoğraf : Twitter
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    İfadenin transkriptine göre Popun Kralı ile baş başa bir akşam yemeğinde cinsellik konusunu konuştuklarını anlatan Marlon Brando, 'başta Jackson'ı eşcinsel sandığını, ama sonra çocuklarla bir şeyler yapmış olabileceği sonucunu çıkarmanın gayet mantıklı olduğuna kanaat getirdiğini' söylüyor. 

    '35 YAŞINDAKİ BİR ERKEK İÇİN ÇOK TUHAF DAVRANIYORDU'

    Jackson'ın Neverland isimli çiftliğindeki akşam yemeğini aktaran Brando, şöyle konuşuyor:

    "İnsan duygularından, nereden kaynaklandığından söz ediyorduk. Davranış şeklinden görebiliyordum, 35 yaşındaki en büyük oğlumla aynı yaştaki bir erkek için çok tuhaf şekilde konuşuyordu. Ve benden küfretmememi istiyordu."

    Michael Jackson
    © AP Photo / Rusty Kennedy
    Michael Jackson'a yönelik cinsel taciz suçlamalarını konu alan belgesel Sundance'de gösterilecek

    'BAKİR MİSİN, MASTÜRBASYON YAPIYOR MUSUN?'

    "Bakir olup olmadığını sordum, bir tür güldü ve kıkırdadı ve bana 'Brando' dedi, 'Oh, Brando'. Yani seks için ne yapıyorsun, diye sordum. Mızmız ve mahçup davranıyordu. Mastürbasyon yapıp yapmadığını sordum..."

    BRANDO SORULARIYLA JACKSON'I AĞLATMIŞ

    Michael Jackson'dan 'tümüyle farklı bir dünyada yaşıyordu' diye söz eden efsane aktör şöyle devam ediyor:

    Michael Jackson
    © AP Photo / File
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    "Yok olan yok-ülkede yaşadığı için hayatıyla sorunları vardı ve s..emiyordu, eğlence sektöründeki 35 yaşındaki bir erkeğin bunu yapmaması çok tuhaf... Kimlerle arkadaşlık ediyorsun, dedim. Kendi yaşımda kimseyi tanımıyorum, kendi yaşımdakilerden hoşlanmıyorum, yanıtını verdi. Niye, diye sordum. Bilmiyorum, bilmiyorum, dedi. O kadar içli ağlıyordu ki... onu teskine çalıştım. Elimden geldiği kadar ona yardım etmeye çalıştım."

    İKİ SORUŞTURMA, BİR DAVA VE AKLANMA

    Elia Kazan, Marlon Brando, Julie Harris, James Dean
    © Fotoğraf : IMDB
    'James Dean, Marlon Brando'nun seks kölesiydi'
    2009 yılında ölen ve bugün yaşasaydı 61 yaşını sürecek olan Jackson, cinsel yönelimiyle ilgili kamuoyuna hiç açıklama yapmadı. Çocuklara cinsel istismardan iki kez soruşturuldu. İlkinde resmen suçlanmadı, ama 2005 yılındaki ikinci soruşturmadan yargılandı, fakat bütün suçlamalardan aklandı. 

    2004 yılında 80 yaşında ölen Brando'nun ifadesi, dava sürecinde kullanılmadı.

    Jackson Brando'ya dans, Brando Jackson'a oyunculuk dersleri veriyordu.

    Etiketler:
    çocuklara yönelik cinsel istismar, Cinsel istismar, çocuk, Michael Jackson, Marlon Brando, ABD
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