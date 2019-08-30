Marlon Brando'nun Michael Jackson hakkında verdiği ifade yayımlandı: Çocuklarla bir şeyler yapmış olabileceği sonucunu çıkardım

'Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson' isimli podcast yayınında, 1994'te Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar soruşturması yürüten savcıların yakın arkadaşı olduğu için görüşmeye çağırdığı efsane aktör Marlon Brando'nun ifadesini yayımladı.
Michael Jackson was born 61 years ago today.— Los Angeles Times (@latimes) August 29, 2019
A look back at an emotional conversation Marlon Brando said he had with MJ, on the topic of sexuality: https://t.co/hbGTsgUMsd
'35 YAŞINDAKİ BİR ERKEK İÇİN ÇOK TUHAF DAVRANIYORDU'
Jackson'ın Neverland isimli çiftliğindeki akşam yemeğini aktaran Brando, şöyle konuşuyor:
"İnsan duygularından, nereden kaynaklandığından söz ediyorduk. Davranış şeklinden görebiliyordum, 35 yaşındaki en büyük oğlumla aynı yaştaki bir erkek için çok tuhaf şekilde konuşuyordu. Ve benden küfretmememi istiyordu."
'BAKİR MİSİN, MASTÜRBASYON YAPIYOR MUSUN?'
"Bakir olup olmadığını sordum, bir tür güldü ve kıkırdadı ve bana 'Brando' dedi, 'Oh, Brando'. Yani seks için ne yapıyorsun, diye sordum. Mızmız ve mahçup davranıyordu. Mastürbasyon yapıp yapmadığını sordum..."
BRANDO SORULARIYLA JACKSON'I AĞLATMIŞ
Michael Jackson'dan 'tümüyle farklı bir dünyada yaşıyordu' diye söz eden efsane aktör şöyle devam ediyor:
"Yok olan yok-ülkede yaşadığı için hayatıyla sorunları vardı ve s..emiyordu, eğlence sektöründeki 35 yaşındaki bir erkeğin bunu yapmaması çok tuhaf... Kimlerle arkadaşlık ediyorsun, dedim. Kendi yaşımda kimseyi tanımıyorum, kendi yaşımdakilerden hoşlanmıyorum, yanıtını verdi. Niye, diye sordum. Bilmiyorum, bilmiyorum, dedi. O kadar içli ağlıyordu ki... onu teskine çalıştım. Elimden geldiği kadar ona yardım etmeye çalıştım."
FOX NEWS: Marlon Brando confronted Michael Jackson over sexual abuse allegations: ‘He was frightened to answer me’: report pic.twitter.com/ateKjzUyBU— News Around The World (@non_copyright) August 30, 2019
İKİ SORUŞTURMA, BİR DAVA VE AKLANMA
2004 yılında 80 yaşında ölen Brando'nun ifadesi, dava sürecinde kullanılmadı.
Jackson Brando'ya dans, Brando Jackson'a oyunculuk dersleri veriyordu.
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