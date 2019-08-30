Pakistanlı Bakanı konuşma yaparken elektrik çarptı

Düzenlediği bir mitingde Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırmasına dair eleştiriler yönelten Pakistanlı Bakan Şeyh Raşit, heyecanlı bir şekilde mitingde konuşurken aniden elektrik akımına kapıldı.
Kazayı hafif atlatan Bakan konuşmasına gülerek devam etti.
Motormouth #Pakistan Minister of Railways Sheikh Rasheed Ahmad ko Shock Laga Laga Laga, Shock Laga. I can't stop laughing😂🤣😂🤣😂 He was addressing a rally during #KashmirHour. @gauravcsawant @TarekFatah @ashokshrivasta6 @Ibne_Sena @AdityaRajKaul @manupubby @sneheshphilip pic.twitter.com/NZB7bAqcDs— Sabah Kashmiri (@SabahKashmiri) August 30, 2019
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