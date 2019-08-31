Huawei, Google servislerini kullanan iki cihaz daha piyasaya sürecek

Huawei'nin bazı yeni cihazlarının Google servislerini kullanabileceği, ancak bu cihazların yalnızca Güney Afrika için üretileceği bildirildi.

Webtekno'nun Android Authority'den aktardığı habere göre Huawei, bu senenin sonuna kadar Android tarafından tamamen lisanslı sürüme sahip en az iki telefon daha çıkartacak. Bu adım, Google servislerinin belli bir süre daha kullanılacağı anlamına geliyor.

Kötü haber ise Çinli teknoloji firması tarafından piyasaya sürülecek bu iki yeni akıllı telefonun sadece Güney Afrika pazarı için çıkacak olması.

Çıkartılacak olan telefonlardan bir tanesi Huawei Nova 5T. Nova 5T, daha önce çıkan Huawei Nova 5’in yükseltilmiş ve güncellenmiş bir sürümü olarak öne çıkıyor. Nova 5T arkasında dört, ön tarafında ise bir tane kamera olmak üzere toplam beş kameraya sahip olacak.

Diğer telefon ise Huawei Y9 Prime’ın (2019) yükseltilmiş ve güncellenmiş bir versiyonu olarak piyasaya sürülecek olan Huawei Y9 S. Y9 S’nin donanım özellikleri konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Huawei, bu iki cihazın 2019’un sonuna kadar Güney Afrika’da satışa çıkacağını ve her iki cihazın da Google tarafından destekleneceğini söyledi.