Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinin 1.54 kilometre açığında saat 18.58'de Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin denizin 6.98 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.