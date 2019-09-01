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    Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara'da bulunan Osmanlı Devleti'nin 1906 yılında Afrika'daki toprakları ile iletişim için kurduğu ilk telsiz telgraf istasyonunun, 113 yıl sonra düzenlenen törenle tanıtımı yapıldı.

    Osmanlı'nın Afrika'daki topraklarıyla iletişim için kurulan ilk telsiz telgraf istasyonu tanıtıldı

    © AA / Ali Rıza Akkır
    Yaşam
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    Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara'da bulunan Osmanlı Devleti'nin 1906 yılında Afrika'daki toprakları ile iletişim için kurduğu ilk telsiz telgraf istasyonunun, 113 yıl sonra düzenlenen törenle tanıtımı yapıldı.

    Suudi Arabistan bayrağı
    © AFP 2019 / Taha Saleh
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    Patara Meclis Binası'nda gerçekleştirilen "1. Patara Telsiz Telgraf Buluşması"nda konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tarihi mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

    Bu topraklarda var olan kültür ve medeniyetlerden kalan her şeyi sahiplenme, koruma ve yeni nesle aktarmanın insanlık görevi olduğunu belirten Karaloğlu, "Patara'da önemli işler yapıldı. Yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında Osmanlı dönemindeki ilk telsiz telgraf istasyonu bulundu. Bu istasyon 1900'lü yılların, 20. yüzyılın başında yapıldı. Osmanlı'nın hasta adam dendiği, yavaş yavaş tarihten çekilmek üzere olduğu bir dönemde, gününün son teknolojisini uygulayabilen, takip edebilen bir ülke olduğunu görüyoruz." dedi.

    'NEREDEYSE BUGÜNKÜ CEP TELEFONUNA BENZER BİR SİSTEM'

    Karaloğlu, Türk milletinin her çağda, çağının gerekleri neyse onun peşinde gittiğini vurguladı. O günün son teknolojisi olan telsiz telgrafın birinin burada diğerinin Trablusgarp Derne'de olduğunu aktaran Karaloğlu, şöyle devam etti: "Neredeyse bizim bugünkü cep telefonu haberleşmesine benzer bir sistem. Çağının gerektirdiği bir haberleşme sistemi kurulmuş. Trablusgarp ile İstanbul'u o gün birbirine bağlamak çok önemliydi. Bunu o zaman Osmanlı Patara üzerinde sağlamış. Patara'daki telsiz telgraf istasyonu inşallah Antalya'nın, gelecekte Türkiye'nin en önemli teknoloji üstlerinden birisi olacak. Biz Antalya'nın yazılımda, siber güvenlikte, yapay zekada ve büyük datada merkez olmasını arzu ediyoruz. İnşallah bunun temeli de Patara'daki telsiz telgraf istasyonu olur."

    Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise Patara'nın ülkenin en önde gelen ve en fazla yayın yapılan kazı alanlarından olduğunu ifade etti. 

    'OSMANLI DEVLETİ'NİN İLK TELSİZ TELGRAF İSTASYONU'

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    Patara'nın uluslararası tanınırlığının son derece yüksek ve pozitif olduğuna işaret eden Işık, şunları kaydetti: "Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından yaptırılan ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı Devleti'nin bu ilk telsiz telgraf istasyonu. Ayağa kaldırılması için büyük mücadele verdiğim Patara'nın diğer dünya mirası deniz feneri kadar önemlidir. İstasyonda bu sene ana kumanda ve lojman yapısının kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların bir süre daha devam etmesi gerekiyor. Nihai arzumuz istasyonun yapıldığı şekliyle restore edilerek bir bölümünde yine aktif iletişim hizmetlerinin de yapılacağı bir müze haline dönüştürülmesidir. Böylece geçmişimizi unutmama olanağımız doğacaktır."

    Konuşmalardan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi bando takımı Osmanlı marşları çaldı. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Karaloğlu ve beraberindekiler, Telsiz Telgraf İstasyonu'nda inceleme yaptı.

    Etkinliğe, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkanı Aziz Şasa, çok sayıda amatör telsizci ve vatandaşlar katıldı.

     

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    Etiketler:
    Telsiz, Afrika, Osmanlı Devleti, Osmanlı
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