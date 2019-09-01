İstanbul'da düzenlenen Drift Dünya Finali'ni 10 bin kişi izledi

İstanbul ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'ni 10 bin kişi takip etti.

Dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden yetenekli pilotların, en iyi olmak için mücadele verdikleri Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, İstanbul ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi.

16 ülkeyi temsilen 18 pilotun zirve mücadelesine sahne olan finali 10 bin kişi takip etti. Dünyanın en yetenekli drift pilotlarını bir araya getiren yarışta, Türkiye’yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil etti.

'MAD MIKE' JÜRİDE

2019 yılının en iyi drift pilotunu belirleyecek jüride ise drift dünyasının efsane isimleri olan Red Bull sporcuları; Mad Mike adıyla bilinen Michael Whiddett, Aleksander Grinchuk, 2017 Avrupa Ralli Kupası’nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ve Fransız drift pilotu Nicolas Dufour yer aldı.

TEK KADIN PİLOT KIBRIS'TAN

Mücadelede bir de kadın pilot yer aldı. Kuzey Kıbrıs adına yarışan 19 yaşındaki Ülkü Erçoban, “Drift benim için gerçek bir tutku. Yaklaşık 3 senedir yarışlarda mücadele ediyorum. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali ise benim yer aldığım en prestijli yarış oldu. Çok iyi bir atmosferde, dünyanın en yetenekli pilotlarıyla aynı pistte olmaktan gurur duydum. Onlardan çok şey öğrendim. Gelecek sene Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım” dedi.

ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

Büyük bir heyecana sahne olan finalde drift sporunun usta ismi, dünyaca ünlü Abdo Feghali de unutulmaz bir gösteri yaptı.

İlk kez Türkiye’de bir drift etkinliğinde bulunduğunu dile getiren drift dünyasının efsanesi Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike de, “Dünya Finali’nin Türkiye’ye verilmesinin ne denli iyi bir karar olduğunu da görmüş olduk. Harika bir organizasyonla drift şampiyonalarına yeni bir soluk getirdiler. Dünyanın en iyilerini ağırlamanın hakkını verdiler. Her zaman söylediğim gibi: Duvara yakın dur” ifadelerini kullandı.