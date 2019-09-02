Fıkra gibi: 2. Elizabeth kendisine Kraliçe'yi soran ABD'li turistleri nasıl işletti?

İngiltere Kraliçesi'nin eski koruma memuru Richard Griffin'in basınla paylaştığı bir anısı, netdaşların da '2. Elizabeth'in muzipliği' efsanesine hayran kalmasına yol açtı. Kraliçe'nin 30 yıldan uzun süre korumalığını yapmış Griffin, The Times gazetesine, 2. Elizabeth'in kendisini tanımayan ABD'li turistleri nasıl işlettiğini anlattı.

Genelde 'cahil' yaftası yiyen ABD'li turistlerin kraliyet mülkü bir kaleyi gezerken karşılarına çıkan 2. Elizabeth'e "Kraliçeyi tanır mısınız" diye sorması güldürürken, sosyal medya kullanıcıları 93 yaşındaki monarkın espri hissi ve hazır cevaplığına övgü yağdırdı.

Kraliçe'nin emektar koruması Griffin'in aktardığı anekdot şöyle:

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde dolaşan ABD'li turistler, karşılarına çıkan tüvit kıyafetler giymiş, başörtüsü takmış ve korumasıyla dolaşan yaşlı bir hanımefendiyle ayaküstü sohbet başlattı.

Amerikalıların "Bu civarda mı yaşıyorsunuz" sorusunu "Evet" diye yanıtlayan 2. Elizabeth, "Kraliçe ile hiç karşılaştınız mı" sorusu üzerine kendisinin hiç karşılaşmadığını söyledikten sonra Griffin'i işaret ederek ekledi:

"Ama bu polis bey kendisini tanıyor."

Cevaptaki espriyi anlayamayan ABD'li turistler, Kraliçe ile konuştuklarını fark etmeksizin kaleyi gezmeye devam etti.

Anekdot sosyal medyada gündem olurken, alkışlar 2. Elizabeth'e gitti:

"Majestelerini seviyorum. Böyle bir espri anlayışı."

Love her Majesty. Such a sense of humour. 😉 https://t.co/4Ryfv5b5ND — Alison Tomsett (@AlisonTomsett) September 2, 2019

"Majestelerinin kendisini tanımayan turistlere şaka yapması çok hoş."

Queen cracks joke when group of tourists fail to recognise her

Nice one Your Maj! 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/r8Ld5I5GjG — Kurt Gerhardt (@Foolkiller82) August 31, 2019

"Onu sevmek lazım. Tanrı pamuk çoraplarını korusun."

Gotta, love her!



And god bless her cotton socks! #GBTQ — British & Commonwealth Mil (2CG) 💂🇬🇧 🇲🇾 🇳🇿 (@BritComMil) September 1, 2019

"Bana Prenses Diana'nın Balmoral'dayken Craigendarroch tesisinin saunasında üç Alman'la karşılaşmasını hatırlattı. Ona 'iş gezisindeyiz, Prenses Diana'yı görmeyi umuyoruz' demişlerdi. O da kaleye geri dönerken yol boyunca gülmekten kırılmıştı."

This is so funny. Reminds me of when Princess Diana met three German men in the sauna at the Craigendarroch resort while at Balmoral. They told her they were there on business and hoped to see Princess Diana. She laughed all the way back to the castle https://t.co/gbmNt494ey — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) September 1, 2019

"Kadın sadece bizim kalıtsal monarkımız değil, aynı zamanda salatalık kadar serinkanlı ve müthiş bir espri anlayışı var. #TanrıKraliçeyiKorusun"

It's not just that she's our hereditary Morach the woman is a cool as a cucumber and has a great sense of humour #GodSavetheQueen

Queen's funny quip when hapless tourists failed to recognise her at Balmoral https://t.co/h3mRCimOlZ — Alex Mackenzie (@alexmackenzie13) August 31, 2019

​İngiltere Kraliçesi'nin ilerlemiş yaşına rağmen muzipliğinden hiçbir şey kaybetmediğine dair anekdotlardan bıkmış olanlar ise "Kraliçe'nin Balmoral'da Amerikalı turistlerle karşılaşmasına dair klasik hikaye", "Yıllar yılı anlatılan bir hikaye" gibi tepkiler verdi.

Classic story about the Queen meeting American tourists in the grounds of Balmoral



(via @DailyMailUK) pic.twitter.com/Ix9poJFrIl — Jeremy Vine (@theJeremyVine) August 31, 2019

This story ha been going around for donkey years — Freda (@LeanneMclough) August 31, 2019

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