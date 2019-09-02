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    Çekya’da 21 Nisan günü felç geçiren ve 16 haftalık hamile olan Mrtvá Eva (27) hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, Eva’yı makinelere bağlı tutarak bebeğin anne karnında gelişimini tamamlamasını sağladı. 15 Ağustos’ta bebek doğdu, ancak Eva yaşamını yitirdi.

    Annesinin beyin ölümünün gerçekleşmesinden 3 buçuk ay sonra doğdu

    © DHA /
    Yaşam
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    Çekya’da 21 Nisan günü felç geçiren ve 16 haftalık hamile olan Mrtvá Eva (27) hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, Eva’yı makinelere bağlı tutarak bebeğin anne karnında gelişimini tamamlamasını sağladı. 15 Ağustos’ta bebek doğdu, ancak Eva yaşamını yitirdi.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Çekya’nın Brno kentinde, 16 haftalık hamile olan Mrtvá Eva, geçirdiği felç sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Eva, makinelere bağlı bir şekilde yaşamını sürdürdü. 15 Ağustos günü, sezaryen ile Eliska adı verile  bebek yaşama gözlerini açarken, annesi Eva’nın bağlı olduğu makineler, ailesinin de izni ile kapatıldı.

    ‘ELİSKA BEBEK SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA GELDİ’

    Nisan ayında hastaneye kaldırılan Eva’nın karnındaki fetüs, yaklaşık 300 gram ağırlığındaydı. Brno Üniversite Hastanesi’ndeki doktorlar, hastanede makinelere bağlı olarak 3,5 ay geçiren Eva’yı ameliyathaneye aldı. Sezaryen ile dünyaya gözlerini açan Eliska bebeğin, doğduğunda 2 kilo 130 gram olduğu ve sağlık durumun iyi olduğu açıklandı. Doktorlar, Eliska’nın, felç geçiren bir anneden doğan bebekler arasında kilosu en yüksek olanlardan birisi olduğunu belirtti.

    ‘ANNENİN ÖLÜMÜ, BEBEĞİN DOĞUMU’

    Başarılı operasyon sonrası konuşan Anesteziyoloji, Resüsitasyon ve Yoğun Tıp Anabilim Dalı Başkanı Roman Gal, “Doğum yaptıktan sonra ailenin huzurunda anneyi solunum cihazından ayırdık. Annenin öldüğü gün, kızı Eliska'nın doğum günü oldu. Anne ne yazık ki, klinik olarak ölmüştü ve bu prosedür öngörülmüştü” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bebeğin emzirilmesini, Eva’nın eşi Vojtech’in kız kardeşi üstlendi.

    © İHA / MEHMET BULUT
    Doğum yaptığı hastanede bıçaklanan kadın, bebeğini kucağına aldı

    ‘NELER OLMUŞTU?’

    21 Nisan günü Vojtech, eve geldiğinde eşi Eva’yı bilincini kaybetmiş şekilde buldu. Helikopterle hastaneye kaldırılan Eva, bilinçsiz bir durumda, dolaşımı sabit tutularak ve vücut sıcaklığını azaltılarak, Resüsitasyon ve Yoğun Tıp Bölümüne alındı. Karnındaki fetüsün kalbinin de düzenli bir şekilde attığı tespit edildi.

    Eva, beyin ölümü sebebiyle bir annenin sorumluluklarını yerine getiremediği için bu sorumluluk ailesine ve hastanedeki hemşirelere düştü. Ailesi, haftada birkaç kez ve daha sonra günde birkaç kez Eva’yı ziyaret etti. Doğmamış bebekle konuştular, Çek şarkıları söylediler, şiirler okudular ve klasik Çek masallarını okudular. Bu süreç zarfında da Eva’nın karnına masaj yaptılar.

    ‘TIBBİ BAŞARI’

    Jinekoloji ve Obstetrik Kliniği Başkanı Pavel Ventruba, “Dünyada böyle sadece 20 vaka var. Brno'daki doktorlar ve hemşireler, tıp tarihini yeniden yazdılar. Klinik olarak ölü kabul edilen gebe bir kadındaki yaşamsal faktörleri 3.5 ay süreyle stabil tuttular” açıklamasını yaptı.

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