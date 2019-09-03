Eşine havalimanının bekleme salonuna kadar eşlik etmek için bilet alan adam, 2 yıl hapis cezası alabilir

Singapur’daki Changi Havalimanı’nda kimliği belirtilmeyen 27 yaşındaki bir yolcu, biniş kartını amacı dışında kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis soruşturması sonucu, genç adamın uçakla seyahat edecek olan eşine bekleme salonuna kadar eşlik etmek için bilet aldığı öğrenildi. ‘Romantik’ yolcu, 2 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Singapur polisine verdiği ifadeye göre, 27 yaşındaki ‘romantik’ bir yolcu, uçakla seyahat edecek olan eşini bekleme salonundan yolcu etmek için kendisine de bir bilet aldı. Yolcunun niyeti uçağa binene kadar eşine refakat etmek ve ardından uçağa binmeden geri dönmekti. Ancak bu sırada, Singapur polisi tarafından tutuklandı.

Singapur yasalarına göre biniş kartına sahip olan yolcular, aktarma alanında yalnızca seyahat etmek amacıyla bulunabiliyor. Seyahate katılma niyetlerinin olmaması ve dolayısıyla biniş kartının amacı dışında kullanılması durumunda ise, Singapur polisi devreye girerek söz konusu zanlıları gözaltına alıyor.

Facebook hesapları üzerinden söz konusu gözaltına dair yapılan açıklamada Singapur Polis Departmanı, aktarma alanın Altyapı Koruma Yasası uyarınca koruma altında olan bir bölge olduğunun altını çizdi ve ekledi: “Biniş kartı ile aktarma alanına geçiş yapan yolcular, bu yalnızca seyahat etmek amacıyla bulunabilirler. Yolculuk yapma gayesi olmaksızın biniş kartlarını amacı dışında kullanan yolcular, Altyapı Koruma Yasası gereği suçlu bulunur.”

Vakanın yargı yoluna götürülmesi neticesinde söz konusu yolcu, 20 bin dolar (yaklaşık 115 bin TL) para cezasına, 2 yıla kadar hapis cezasına ya da her iki cezaya da çarptırılabilir.

33 YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak ayından bu yana ‘biniş kartını amacı dışında kullanma’ suçundan 33 yolcu gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında vergi iadesi almak için bilet alan bir kadın, Güney Koreli bir müzik grubunun üyeleriyle tanışmak için bilet alan 20 yaşında bir genç kız ve duty-free’den alışveriş yapmak için bilet alan 23 yaşında bir kadın bulunuyor.

Polisin açıklamalarına göre sadece havalimanını görmek için bilet alan yolcular dahi mevcut.