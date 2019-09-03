Kayıt
19:26 03 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    boyoz

    İzmir mutfağını tanıtan İsrail gazetesi: Sefarad Yahudilerinin boyozu nasıl Türk şehrinin alameti farikasına dönüştü?

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Bugün Türkiye olan topraklara 1492'de yerleşen Sefarad Yahudileri tarafından İzmir mutfağına katılmış, İzmir damak tadıyla özdeşleşmiş boyoz, Haaretz gazetesi tarafından İsrail'in gündemine sunuldu. "Yahudilerin hamur işi nasıl bir Türk şehrinin ikonik sokak lezzeti haline geldi" başlıklı haberde, boyozun İzmir'de dönüşümden geçip en sevilen yiyecek haline gelmesi mercek altına alındı.

    Tunç Soyer
    © AA / Raşit Aydoğan
    Soyer: Bunu bilmeyen İzmir'de yaşayamaz
    Sefarad Yahudilerinin mayasız hamur işi boyozun İzmir'in en sevilen yiyeceği olduğunu keşfeden İsrail'in Haaretz gazetesi, "Yahudilerin hamur işi nasıl bir Türk şehrinin ikonik sokak lezzeti haline geldi" başlıklı bir gezi yazısına yer verdi.

    Haaretz'in gastronomi yazarı Ronit Vered, Nüket Franco'nun rehberliğinde gezdiği İzmir'le ilgili bir yazı kaleme aldı.

    "İlk bakışta İstanbul kadar güzel olmasa da İzmir'i ziyaret edenler büyüleyici bir yemek kültürü keşfedecek" diyen Ronit Vered, buna ciddi bağımlılık yapan bir lezzetin de dahil olduğunu belirterek boyoza atıf yaptı.

    döner
    © AA /
    İzmir kebabı mı, Bursa kebabı mı?: 'Tanıklar dönerin İzmir'de yapıldığını gösteriyor'
    Vered, 4.25 milyon nüfuslu İzmir'in bugün Suriyeli sığınmacılarla Afrikalı göçmen işçilerin kaldığı eski Yahudi mahallesindeki avlulu evlerin ve bahçelerindeki nar, limon ve ağaç kavunu ağaçlarının Engizisyon'dan kaçan Yahudilerin mirası olduğuna dikkat çekti. 15. yüzyıldan itibaren İspanya ve Portekiz'den sürülen ve diğer ülkelerin kapıları yüzlerine kapanan Yahudilere Osmanlı sultanlarının sığınma verdiğini, 600 yıl sonra dahi ezilen ve sürülenlere topraklarında yeni bir hayat kurmalarına izin veren çok az ülke olduğunu belirtti.

    'İzmir Sephardic Cusine' isimli İngilizce kitabın yazarlarından olan yemek kültürü ağırlıklı turizm rehberi Nüket Franco'nun eşliğinde İzmir mutfağına has yemekleri tadan ve tanıtan Haaretz yazarı, "İzmir ile en ilişkili yiyeceklerden biri olan ince, yağlı kat kat hamurdan yuvarlak boyoz, başka yerde zor bulunan nefis bir lezzet" dedi. 

    © AA / İzmir Emniyet Müdürlüğü
    İzmir’de bin 500 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

    Fırınlarda ve seyyar satıcıların arabalarında satılan boyozun haşlama yumurta ve çay eşliğinde yenildiğini, istenilirse ortadan açılıp içine peynir, zeytin, domates ve biber eklenebileceğini aktaran yazar,  İzmir'de doğup büyüyüp de boyozla içli dışlı olmayan kimsenin bulunmadığını vurgulayıp şöyle devam etti:

    "Ama adının İspanya'dan sürüldükten sonra Osmanlı topraklarında sığınma arayan Sefarad toplumunun Ladino dilinden geldiğini herkes bilmiyor. Söylenceye göre Yahudiler İberya Yarımadası'ndan İzmir'e hamurişini ve hazırlama tekniğini getirip Osmanlı şehrinin Müslüman ve Hıristiyanlarıyla paylaştı." 

    İzmir'de boyozun sade satılmasına rağmen, Yahudi versiyonunun içine peynir, ıspanak veya patlıcan konulduğunu ve İsrail'de 'Türk böreği' diye satılana benzediğini, ipince, dümdüz hamur ve kat kat hamurişinin daha çok Orta Asya'daki Türk halklarıyla bağlantılı olduğunu anlatan yazar, şu soruları yöneltti:

    Türkiye Yahudi Musevi İstanbul Hannukah
    © AP Photo / Emrah Gurel
    Türkiye'de 2000 Yahudi, Portekiz vatandaşlığı için başvurdu

    "Orijinal tarif İspanya'dan getirilmişse de, İzmir boyozunun başka yerlerdeki Sefarad toplumlarında çok sevilen aynı isimli hamur işlerinden neden farklı olduğu merak konusu. Ve boyoz neden İstanbul'da değil de tam da İzmir'de Yahudi toplumunun sınırlarını aşarak çok sevilen bir hamurişi haline geldi?"

    Uzun ve zengin tarihi olan her yemekteki gibi bu soruların yanıtlarının hem basit hem de karmaşık olduğunu belirten Vered, "Yiyecekler aynı ismi taşımaya devam etseler de zamanla değişirler. Değişimlerin ne zaman gerçekleştiği ya da sorumlusunun kim olduğunu keşfetme girişimleri genelde başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Kadim tarihleri olan yerel lezzetler, tipik olarak onları hazırlayıp tüketen halklarla topluluklarda gerçekleşen zorlu dönüşümleri yansıtır" dedi.

    © AA / Numan Erölmez
    Yeni açılan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu test edildi: Gerçekten 3.5 saat mi sürüyor?

    Yemek kültürü turu rehberi ve Seferad mutfağı araştırmacısı Edna Assis'in şu değerlendirmelerini aktardı:

    "Aile kökenleri İzmir'de yatan yaşını almış kişilerle konuştuğumda bana boyozu Yahudilerin İspanya'dan getirdiğini otomatik olarak söylüyorlar. Bence bunun içinde özlem ve nostalji de var. Göçmen bir toplumun yemeği asla statik kalmaz. Yahudiler de eninde sonunda içlerinde yaşadıkları kültürlerin mutfaklarını benimseyip koşer kurallarına ve dini vesilelere göre bazı ufak tefek uyarlamalardan geçirdi. İspanya'dan gelen Yahudiler Sefarad kimliğinin belli unsurlarını korudu, ama aynı zamanda Osmanlılaşmadan geçti ve Osmanlı kimliği edindi."

    Vered, 'Ayaküstü İzmir-Sokak ve Fırın Lezzetleri' kitabının yazarı, gazeteci Nejat Yentürk'ün boyozu yoksul ve muhtaç insanların gıdası olarak gördüğünü belirtti.

    İzmir'deki orman yangını iki mahalleye yaklaştı
    © AA /
    Pakdemirli, Soylu ve Akar hakkında İzmir'deki yangına ilişkin suç duyurusu

    Yentürk'ün boyozun Yahudi mahallesinin yoksul sakinlerinin hayatlarını kazanmak için pazarda satmasıyla sevilen bir sokak yiyeceği haline geldiği, Yahudilerin fırın açacak, hatta müşterek fırın sahibi olacak paraları olmadığından işgününün sonunda Müslüman komşularının fırınlarında boyoz pişirdiklerine dair görüşlerini paylaşan Vered, şöyle dedi:

    "Bu açıklama, boyozun neden tüm şehir sakinleri tarafından sevildiği ve aynı zamanda içine pahalıya gelecek peynir ya da et konulmadan yenen hamurişi olarak kollektif bilince yer ettiğini kısmen aydınlatıyor."

     

    Etiketler:
    boyoz, Haaretz gazetesi, Sefarad Yahudi, İzmir, Türkiye, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İspanyol model Jessica Goicoechea, J`accuse filminin prömiyerinde.
    76. Venedik Film Festivali’ne damga vuran kıyafetler
    Karikatür
    'Zuckerberg Facebook'ta beğeni sayılarını gizlemek istiyor'
    İnfografik
    Rakamlarla Türkiye'deki Suriyeli gerçeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet