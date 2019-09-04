Avustralya'da vegan kadının evinin önünde binlerce kişi barbekü partisi yapacak

Avustralya'da Facebook üzerinden organize olan yaklaşık 2 bin kişi, barbekü yapan komşusuna dava açan vegan kadının evinin önünde toplanıp et pişirecek.

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'de yaşayan Cilla Carden isimli kadın, geçen haftalarda bahçesinde sık sık barbekü yapan komşularından şikayetçi oldu.

Carden, Vu ailesinin aşırı barbekü dumanından rahatsız olduğunu ve et kokusu yüzünden kendi bahçesini gönlünce kullanamadığını belirterek komşuları hakkında dava açtı.

Ayrıca komşularının çocuklarının sesinden de rahatsız olduğunu şikayet dosyasına ekleyen Carden "Bahçeye ne zaman çıksam balık kokusu alıyorum" dedi.

Vegan woman demands neighbour stop using meat on barbecue due to smell - https://t.co/nJeK1Rmoi6: Vegan woman demands neighbour stop using meat on barbecue due to smell https://t.co/nJeK1Rmoi6 Frustrated vegan Cilla Carden is so fed up with her two… https://t.co/10SQqy9lg7 — WhatsGoodVegan (@WhatsGoodVegan) September 3, 2019

'GELENEĞİ MAHVETMESİNE İZİN VERMEYİN'

​Olayın mahallede konuşulmaya başlaması ve sosyal medyada yer almasının ardından Facebook'ta Carden'a karşı çıkan kişilerce bir grup oluşturuldu. Sayfanın açıklamasında "Cilla'nın eski bir geleneği mahvetmesine izin vermeyin, Barbekü için bize katılın ve Cilla Carden'ın çatalına domuz takmasına yardım edin" ifadeleri yazıldı.

Yaklaşık 2 bin kişi Carden'ın evinin önünde düzenlenecek barbekü etkinliğine katılacağını belirtirken, 6 bin kişi de 'Gitmeyi düşünüyorum' seçeneğini işaretledi.

Independent'da yer alan habere göre, Carden etkinlikle birlikle 'işin çığrından çıktığını' belirterek "Et yiyen insanlara saygı duyuyorum. Barbekü ile bir sorunum yok. Bu, et yiyenler ve yemeyenler arasında bir tartışma değil. Asıl sorun iki komşunun anlaşmazlıkları" diye konuştu.

Carden'ın avukatı John Hammond ise söz konusu etkinliğe katılmayı düşünenlere "Eve güvenlik kameraları takılacak. Barbeküye katılanlar ceza alabilir" uyarısında bulundu.