Twitter, 'hesapları korumak için' SMS ile tweet atma özelliğini kaldırıyor

Twitter Destek hesabı üzerinden yapılan açıklamada, sosyal medya platformunun kullanıcı hesaplarını korumak amacıyla SMS (metin mesajı) ile tweet paylaşma özelliğini askıya aldığı bildirildi.
Açıklamada, bu özelliğin güvenli hale gelmesinin ardından yeniden aktive edileceği ifade edildi.
Twitter sosyal ağı 2006 yılında üyelerine mobil olarak sms ile tweet atma özelliği getirmişti.
We’re temporarily turning off the ability to Tweet via SMS, or text message, to protect people’s accounts.— Twitter Support (@TwitterSupport) September 4, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)