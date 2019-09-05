Eski Pakistanlı Büyükelçinin 'yaralanan Keşmirli' sandığı porno yıldızı Johnny Sins: Teşekkürler, fakat iyiyim

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hindistan güçlerinin müdahalesi sonucu Keşmirli bir sivilin gözünden yaralanarak görme yetisini kaybettiği iddiası yer alan Pakistanlı eski Büyükelçi, Twitter gündemine oturdu.
Former Pakistani high commissioner to India Abdul Basit, mistakes Johnny Sins for a Kashmiri man who lost vision from pellet. Unreal times these, really. pic.twitter.com/9h1X8V8TKF— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) September 2, 2019
Olaya ilişkin yapılan haberlerden biri, ünlü porno sitesi Brazzers tarafından "Lütfen Johnny için dua edin" mesajıyla paylaşıldı.
Please pray for Johnny https://t.co/4keWWqIoSU @JohnnySins @MikeSouthXXX— Brazzers (@Brazzers) September 3, 2019
Paylaşımların ardından konuya dair kişisel hesabından açıklama yapan ABD'li porno yıldızı, "Teşekkür ederim, ancak görme yeteneğim iyi durumda" dedi.
Shout out to @abasitpak1 for all the new twitter followers! Thanks but my vision is fine😂😂 https://t.co/Rk4QdiGBlq— Johnny Sins (@JohnnySins) September 3, 2019
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