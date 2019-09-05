Eski Pakistanlı Büyükelçinin 'yaralanan Keşmirli' sandığı porno yıldızı Johnny Sins: Teşekkürler, fakat iyiyim

Pakistan'ın eski Hindistan Büyükelçisi Abdul Basit, Hindistan güçlerinin ateş açması sonucu yaralanan bir Keşmirli sivile ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafı retwetledi. Ancak söz konusu fotoğraftaki kişinin Keşmirli bir yaralı değil, ABD'li porno yıldızı Johnny Sins olduğu ortaya çıktı.