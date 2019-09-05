Scarlett Johansson'dan tacizle suçlanan Woody Allen'e: Ona inanıyorum

ABD'li oyuncu Scarlett Johansson, üvey kızı Dylan Farrow'u istismar ettiği iddia edilen Oscar ödüllü yönetmen Woody Allen'in masum olduğunu ve ona inandığını söyledi.

1992 yılında henüz 7 yaşında olan üvey kızı Dylan Farrow'u istismar ettiği yönündeki iddialar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Allen'a, Scarlett Johansson’dan destek geldi.

Böylece, Hollywood’un en çok kazanan isimlerinden Johansson da Allen’a destek verenler kervanına katılmış oldu.

Match Point, Scoop ve Vicky Cristina Barcelona filmlerinde birlikte çalıştığı yönetmen Allen'ın masun olduğuna inandığını belirten oyuncu, istediği zaman onunla çalışacağını ifade etti.

Daha önce de Javier Bardem ve Diane Keaton gibi isimler Allen'ın suçsuz olduğuna inandıklarını söylemişti. Öte yandan, Christoph Waltz, Gina Gershon, Elena Anaya gibi oyuncularla da Allen'ın yeni filmi Rifkin’s Festival için yönetmenle anlaştıklarını açıklamışlardı.

And now a moment of silence for Scarlett Johansson’s publicist.https://t.co/tHBmZIi386 — Los Angeles Times (@latimes) September 4, 2019

​'ALLEN İLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN PİŞMANIZ'

Her şeye rağmen Allen'a destek verenler olsa da MeToo ve Time's Up hareketlerinin etkisiyle Hollywood'daki saygınlığını yitiren yönetmeni Rebecca Hall, Natalie Portman, Timothée Chalamet, Selena Gomez gibi önemli isimler sert şekilde eleştirmişti. Oyuncular, Farrow'a inandıklarını ve Allen ile çalıştıkları için pişman olduklarını açıklamıştı.

E-ticaret firması Amazon da iddiaların üzerine yönetmenin filmlerinin dağıtımının yapılmasını öngören anlaşmayı feshetmiş ve Allen dağıtımcı bulamayacak hale gelmişti.

2014'TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hollywood'da ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın sistematik cinsel saldırılarını ortaya çıkarmak için başlayıp çapı genişleyen ifşa hareketi MeToo'nun ışığında Allen hakkındaki taciz suçlaması da yeniden gündeme gelmişti.

Oscar ödüllü yönetmen ve oyuncu Mia Farrow'un Allen ile beraber oldukları dönemde evlat edindikleri Dylan Farrow, 7 yaşındayken Allen'ın cinsel saldırısına uğradığı söylemişti. Bunu ilk olarak 2014'te New York Times gazetesinde yayımlanan açık mektubunda dile getiren Farrow, MeToo hareketinin ardından da CBS News kanalına çıkarak söylediklerinin hala arkasında olduğunu ifade etmişti.

Only on @CBSThisMorning, Dylan Farrow addresses alleged sexual abuse by her adoptive father, Woody Allen. For 25 years, Farrow has insisted Allen sexually assaulted her when she was a child. In her conversation with @GayleKing, Farrow explains why now is the time to speak out: pic.twitter.com/Sfsz4YK0hu — CBS News (@CBSNews) January 17, 2018

​ÜVEY KIZIYLA EVLENMİŞTİ

Hakkında soruşturma açılan ama sonucunda hiçbir resmi suçlama yöneltilmeyen dünyaca ünlü yönetmen de New York Times gazetesine yazdığı yanıtta suçlamaları reddedip Mia Farrow'un evlatlık kızlarını bu tür iddialarda bulunmaya yönlendirdiğini, Dylan'ın annesi tarafından 'intikam piyonu olarak kullanıldığını' savunmuştu. Daha önce mahkeme tarafından belirlenen psikolog heyetinin Dylan'ın cinsel tacize uğramadığına hükmettiğini hatırlatmıştı.

Woody Allen, Mia Farrow'un daha önceki beraberliğinde evlat edindiği kızı Soon-Yi Previn'le 19 yaşında ve kendisinden 35 yaş küçük olmasına karşın ilişkiye girmişti. Çift 1997 yılında evlenmişti.