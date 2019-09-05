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14:49 05 Eylül 2019
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    Scarlett Johansson'dan tacizle suçlanan Woody Allen'e: Ona inanıyorum

    © AP Photo / Danny Moloshok
    Yaşam
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    ABD'li oyuncu Scarlett Johansson, üvey kızı Dylan Farrow'u istismar ettiği iddia edilen Oscar ödüllü yönetmen Woody Allen'in masum olduğunu ve ona inandığını söyledi.

    Yönetmen Woody Allen
    © REUTERS / Yves Herman
    Cannes, yönetmen Woody Allen'a yönelik taciz iddialarıyla açıldı
    1992 yılında henüz 7 yaşında olan üvey kızı Dylan Farrow'u istismar ettiği yönündeki iddialar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Allen'a, Scarlett Johansson’dan destek geldi. 

    Böylece, Hollywood’un en çok kazanan isimlerinden Johansson da Allen’a destek verenler kervanına katılmış oldu. 

    Match Point, Scoop ve Vicky Cristina Barcelona filmlerinde birlikte çalıştığı yönetmen Allen'ın masun olduğuna inandığını belirten oyuncu, istediği zaman onunla çalışacağını ifade etti.

    Daha önce de Javier Bardem ve Diane Keaton gibi isimler Allen'ın suçsuz olduğuna inandıklarını söylemişti. Öte yandan, Christoph Waltz, Gina Gershon, Elena Anaya gibi oyuncularla da Allen'ın yeni filmi Rifkin’s Festival için yönetmenle anlaştıklarını açıklamışlardı. 

    'ALLEN İLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN PİŞMANIZ'

    Woody Allen
    © AFP 2019 / Valery HACHE
    Woody Allen'ı tacizle suçlayan evlatlık kızı ilk kez TV'ye çıktı: Gerçeği söylüyorum
    Her şeye rağmen Allen'a destek verenler olsa da MeToo ve Time's Up hareketlerinin etkisiyle Hollywood'daki saygınlığını yitiren yönetmeni Rebecca Hall, Natalie Portman, Timothée Chalamet, Selena Gomez gibi önemli isimler sert şekilde eleştirmişti. Oyuncular, Farrow'a inandıklarını ve Allen ile çalıştıkları için pişman olduklarını açıklamıştı.

    E-ticaret firması Amazon da iddiaların üzerine yönetmenin filmlerinin dağıtımının yapılmasını öngören anlaşmayı feshetmiş ve Allen dağıtımcı bulamayacak hale gelmişti. 

    2014'TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Hollywood'da ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın sistematik cinsel saldırılarını ortaya çıkarmak için başlayıp çapı genişleyen ifşa hareketi MeToo'nun ışığında Allen hakkındaki taciz suçlaması da yeniden gündeme gelmişti. 

    Oscar ödüllü yönetmen ve oyuncu Mia Farrow'un Allen ile beraber oldukları dönemde evlat edindikleri Dylan Farrow, 7 yaşındayken Allen'ın cinsel saldırısına uğradığı söylemişti. Bunu ilk olarak 2014'te  New York Times gazetesinde yayımlanan açık mektubunda dile getiren Farrow, MeToo hareketinin ardından da CBS News kanalına çıkarak söylediklerinin hala arkasında olduğunu ifade etmişti. 

    ​ÜVEY KIZIYLA EVLENMİŞTİ

    Woody Allen ile Soon-Yi Previn 11 Mayıs 2016'da 69. Cannes Film Festivali'nin açılışında
    © AFP 2019 / ALBERTO PIZZOLI
    Woody Allen'ı savunma makamına eşi Soon-Yi Previn geçti
    Hakkında soruşturma açılan ama sonucunda hiçbir resmi suçlama yöneltilmeyen dünyaca ünlü yönetmen de New York Times gazetesine yazdığı yanıtta suçlamaları reddedip Mia Farrow'un evlatlık kızlarını bu tür iddialarda bulunmaya yönlendirdiğini, Dylan'ın annesi tarafından 'intikam piyonu olarak kullanıldığını' savunmuştu. Daha önce mahkeme tarafından belirlenen psikolog heyetinin Dylan'ın cinsel tacize uğramadığına hükmettiğini hatırlatmıştı.

    Woody Allen, Mia Farrow'un daha önceki beraberliğinde evlat edindiği kızı Soon-Yi Previn'le 19 yaşında ve kendisinden 35 yaş küçük olmasına karşın ilişkiye girmişti. Çift 1997 yılında evlenmişti.

    Etiketler:
    Hollywood, MeToo, MeToo, #MeToo (BenDe), MeToo, yönetmen, Taciz, Woody Allen, Dylan Farrow, Scarlett Johansson
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