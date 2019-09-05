Scarlett Johansson'dan tacizle suçlanan Woody Allen'e: Ona inanıyorum

Böylece, Hollywood’un en çok kazanan isimlerinden Johansson da Allen’a destek verenler kervanına katılmış oldu.
Match Point, Scoop ve Vicky Cristina Barcelona filmlerinde birlikte çalıştığı yönetmen Allen'ın masun olduğuna inandığını belirten oyuncu, istediği zaman onunla çalışacağını ifade etti.
Daha önce de Javier Bardem ve Diane Keaton gibi isimler Allen'ın suçsuz olduğuna inandıklarını söylemişti. Öte yandan, Christoph Waltz, Gina Gershon, Elena Anaya gibi oyuncularla da Allen'ın yeni filmi Rifkin’s Festival için yönetmenle anlaştıklarını açıklamışlardı.
And now a moment of silence for Scarlett Johansson’s publicist.https://t.co/tHBmZIi386— Los Angeles Times (@latimes) September 4, 2019
'ALLEN İLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN PİŞMANIZ'
E-ticaret firması Amazon da iddiaların üzerine yönetmenin filmlerinin dağıtımının yapılmasını öngören anlaşmayı feshetmiş ve Allen dağıtımcı bulamayacak hale gelmişti.
2014'TE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Hollywood'da ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın sistematik cinsel saldırılarını ortaya çıkarmak için başlayıp çapı genişleyen ifşa hareketi MeToo'nun ışığında Allen hakkındaki taciz suçlaması da yeniden gündeme gelmişti.
Oscar ödüllü yönetmen ve oyuncu Mia Farrow'un Allen ile beraber oldukları dönemde evlat edindikleri Dylan Farrow, 7 yaşındayken Allen'ın cinsel saldırısına uğradığı söylemişti. Bunu ilk olarak 2014'te New York Times gazetesinde yayımlanan açık mektubunda dile getiren Farrow, MeToo hareketinin ardından da CBS News kanalına çıkarak söylediklerinin hala arkasında olduğunu ifade etmişti.
Only on @CBSThisMorning, Dylan Farrow addresses alleged sexual abuse by her adoptive father, Woody Allen. For 25 years, Farrow has insisted Allen sexually assaulted her when she was a child. In her conversation with @GayleKing, Farrow explains why now is the time to speak out: pic.twitter.com/Sfsz4YK0hu— CBS News (@CBSNews) January 17, 2018
ÜVEY KIZIYLA EVLENMİŞTİ
Woody Allen, Mia Farrow'un daha önceki beraberliğinde evlat edindiği kızı Soon-Yi Previn'le 19 yaşında ve kendisinden 35 yaş küçük olmasına karşın ilişkiye girmişti. Çift 1997 yılında evlenmişti.
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