İstanbul ve İzmir'in mikrop haritası çıkarılacak

Bu yıl Acıbadem Üniversitesi'nde toplanan bilim insanları 46 ülkede 100'den fazla şehirden alınan örneklerle bir araya getirilen mikrop haritalarını tartıştı.
Konferansa ev sahipliği yapan Prof. Dr. Uğur Sezerman projeyi şöyle anlattı:
“Şehirlerde toplu taşıma araçlarında çok sayıda hastalık yayılıyor. Bizler taşıtlarda hangi yüzeylerde hangi tür mikropların daha kolay yaşayabildiğini araştırıyor, kişiden kişiye geçme riskinin ne olduğunu ortaya koyuyoruz. Farklı ülke ve şehirlerdeki belediyelere bu yüzeylerle ilgili tavsiyeler veriyoruz. Ama asıl görevimiz halk sağlığına tehdit oluşturabilecek mikroorganizmaların haritasını oluşturabilmek."
'MİKROPLARIN NERELERDE OLDUĞUNU BULABİLİYORUZ'
Konferansa katılan Pulitzer ödüllü sağlık yazarı Laurie Garrett araştırmalarının önemine dikkat çekti: "Bu bilgilerle mikroplarin nerelerde olduğunu, kaynağını ve ne sorunlara yol açtığını bulabiliyoruz."
Toplu taşımalardaki plastik kullanımının tehlikesini vurgulayan Garrett, "Plastik aynı zamanda mikropların yayılması için müsait bir materyal ve metrolarda çok fazla kullanıldığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
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