Bollywood oyuncusu Chopra: Bir ev satın almak ve bebek sahibi olmak yapılacaklar listemde yer alıyor

2000 yılında Dünya Güzellik Yarışması birinci seçilen Bollywood oyuncusu Priyanka Chopra, yapılacaklar listesinde çocuk sahibi olmak ve ev satın almak olduğunu belirtti.

Priyanka Chopra, Vogue dergisinin Hindistan edisyonu için objektif karşısına geçti.

Dergiye kapak pozu veren 37 yaşındaki oyuncu, röportajında gelecek planlarını anlattı. 26 yaşındaki şarkıcı Nick Jonas ile hem Hristiyan hem de Hindu geleneklerine uygun olarak gösterişli üç farklı düğünle evlenen Chopra, “Bir ev satın almak ve bebek sahibi olmak yapılacaklar listemde yer alıyor” dedi.

“Mumbai ve New York gibi iki dikey şehirde evlerim var. Los Angeles daha yatay bir şehir. Benim için ev, sevdiğim insanların etrafımda olduğu, mutlu hissettiğim yerdir” ifadesini kullandı.

20’li yaşlarının çok daha ‘endişeli’ geçtiğini söyleyen Chopra, 30’lu yaşlarında ‘daha fazla ana odaklanmak istediğini’ belirtti.