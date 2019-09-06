Nicki Minaj aile kurmak için emekli olduğunu açıkladı

Rap müziğinin ünlü ismi Nicki Minaj, dün bir açıklama yaparak 'aile kurmak için emekli olmaya karar verdiğini' açıkladı. Rapçinin bazı hayranları haberi üzüntüyle karşıladı, bazıları ise Minaj'ın şaka yaptığını düşünüyor.

Ünlü şarkıcı Nicki Minaj, dün Twitter'dan yaptığı bir paylaşım ile 'müziği bıraktığını' açıkladı.

'Emekli olmaya ve aile kurmaya karar verdim' diyen Minaj, hayranlarına 'ölene kadar rap yapın' mesajı da verdi.

Nicki Minaj aile kurmak için müziği bıraktığını açıkladı

Minaj'ın bu paylaşımına binlerce hayranından yorum geldi.

Rapçinin hayranlarından olan ünlü model Amra Olević Reyes, Minaj'a "Bunun doğru olmadığını söyle" yazan bir gif bırakırken, başka bir hayranı ise "Sonsuza kadar benim kraliçem olacaksın" ifadelerini kullandı.

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I love you more. Thank you for 11 years of life. You’ll forever be my Queen. Stay beautiful and stay reigning. May God bless your beautiful family. Please don’t forget me because I can never forget you. I love you sm. #ReignOnOnika 💚👑😘 — Jailiana is crying© (@JaiLovesNicki) September 5, 2019

​Bazı hayranları ise Minaj'ın aile kurmasının şarkı söylemesine engel olmadığını belirterek 'İkisini aynı anda yürütme' önerisinde bulundu. Bir Twitter kullanıcısı, "Nici ikisini aynı anda yapabileceğini umuyorum. Aile kurmana çok sevimdim" mesajını paylaştı.

i really hope nicki can do both 😭🙏🏼 i am so happy for her starting a family tho!!! 💗💗💗 pic.twitter.com/L1jQSoi2S8 — ᏉᎥ☻լꂅϮ (@violetisgreen) September 5, 2019

​Diğer yandan, kullanıcılardan bazıları da rapçinin sık sık hayranlarına şaka yaptığını, bunun da onlardan biri olduğunu savundu. Minaj'ın bir hayranı 'Neden bizimle oyun oynuyorsun?' diye sorarken bir diğer 'Şaka olduğunu söyle' diye yazdı.

girl I don’t know why she playing with us. — coffee bae🏁 (@iamsashakae) September 5, 2019

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12 YIL HAPİS YATTI

ABD'li rapçi, geçen hafta, sunduğu bir radyo programında 80 gün içerisinde sevgilisi Kenneth Petty ile evlenmeyi planladıklarını duyurmuştu. Petty, 1994 yılında 16 yaşındaki bir kıza bıçak ile cinsel saldırada bulunmaktan yargılanmış ve 4 yıl hapis yatmıştı.

Daha sonra ise adam öldürmekten 7 yıl hapse mahkum edilmiş, 2013 yılında tahliye olmuştu.

Nicki, Petty ile ilişkileri olduğunu geçen sene aralık ayında Instagram'dan yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu.