'Tarihteki en pahalı bira': Avustralyalı gazeteci bir bardak bira için 'yanlışlıkla' 68 bin dolar ödedi

Gazeteci gözlüklerini yanına almadığı için gelen hesabı kontrol etmeden kredi kartıyla ödeme yaparak bardan ayrıldı. Birkaç saat sonra endişeyle arayan eşi, ortak hesaplarından 68 bin doların çekildiğini söyledi.
Bir süre sonra, barda çalışan garsonun terminale 5.5 yerine 55 bin sterlin girdiği ve ayrıca yapılan işlemden dolayı bankanın da iki bin beşyüz dolar komisyon aldığı ortaya çıktı.
Lalor daha sonra bira içtiği bardan çektiği bir kareyi Twitter hesabından paylaşarak, “Tarihteki en pahalı bira” diye yazdı.
Bar sahibi en kısa zamanda durumu düzelteceği sözünü verirken, banka kestiği komisyonu gazeteciye iade etti.
See this beer? That is the most expensive beer in history.— Peter Lalor (@plalor) September 5, 2019
I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.
Seriously.
Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu
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