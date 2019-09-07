'Tarihteki en pahalı bira': Avustralyalı gazeteci bir bardak bira için 'yanlışlıkla' 68 bin dolar ödedi

Avustralyalı spor muhabiri Peter Lalor, British Manchester’daki bir barda içtiği bir bardak bira için yaklaşık 68 bin dolar ödedi.

Daily Mail’in haberine göre, bir Kriket turnuvasını takip etmek için İngiltere’ye giden Avustralyalı gazeteci, turnuva öncesi barlardan birine girip yerli biraları denemek istedi.

Gazeteci gözlüklerini yanına almadığı için gelen hesabı kontrol etmeden kredi kartıyla ödeme yaparak bardan ayrıldı. Birkaç saat sonra endişeyle arayan eşi, ortak hesaplarından 68 bin doların çekildiğini söyledi.

Bir süre sonra, barda çalışan garsonun terminale 5.5 yerine 55 bin sterlin girdiği ve ayrıca yapılan işlemden dolayı bankanın da iki bin beşyüz dolar komisyon aldığı ortaya çıktı.

Lalor daha sonra bira içtiği bardan çektiği bir kareyi Twitter hesabından paylaşarak, “Tarihteki en pahalı bira” diye yazdı.

Bar sahibi en kısa zamanda durumu düzelteceği sözünü verirken, banka kestiği komisyonu gazeteciye iade etti.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu — Peter Lalor (@plalor) September 5, 2019

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