‘Lanetli Çocuk’ filmi, geçmişe giderek Cedric Diggory’yi kurtarmak isteyen Albus Potter ve Scorpius Malfoy’u konu alınacak.

We Got This Covered’in bildirdiğine göre, filmde Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger, tekrar Daniel Redcliff, Rupert Grint ve Emma Watson tarafından canlandırılacak.

J.K. Rowling’in kitabı daha önce tiyatroda sahneye konmuştu. Oyun hem Londra hem de New York’ta büyük başarılar elde etmişti.