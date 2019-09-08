Norveç’te onlarca köpeğin ölümüne neden olan esrarengiz hastalık

Norveç’te son birkaç gün içerisinde bir dizi köpeğin esrarengiz bir hastalık nedeniyle öldüğü belirtildi. Köpeklerde kusma ile ishale yol açan ve bazılarında hızlı bir ölüme neden olan hastalığın açıklaması henüz bulunabilmiş değil.

Norveç’in gıda güvenliği servisinin yetkilileri, son günlerde neredeyse 40 köpeğin hastalandığını, kusma ve ishal belirtileri görülen hayvanlar içinden bazılarının daha sonra öldüğünü söyledi.

Tam olarak neyin sebep olduğu bilinmeyen bu esrarengiz köpek ölümlerinin, ilk başta başkent Osla’da gözlendiği daha sonraysa en az 13 şehirden daha bu tür haberlerin geldiği belirtiliyor.

Norveç Veterinerlik Enstitüsü, ölen köpekler üstünde yapılan otopside bulunan iki tür bakteriden şüphelendiklerini, ancak ölümlere söz konusu bakterilerin mahal verip vermediğini net olarak bilmediklerini söyledi.

VETERİNERLİK ENSTİTÜSÜ YETKİLİSİ: DAHA ÖNCE KARŞIMA ÇIKMAMIŞ OLAN ÇOK ACİL BİR DURUM

Enstitünün acil durum direktörü Jorun Jarp ise, “Söz konusu olan, daha önce karşıma çıkmamış, çok ciddi bir durum” açıklamasında bulundu.

Norveç’in ulusal televizyonu NRK’ya göre esrarengiz hastalık neticesinde 25 köpeğin öldüğünü belirlediklerini aktarıyor. Ancak bu bilgi Norveç’in resmi veterinerlik kurumları tarafından doğrulanmış değil.

SEBEBİ SALMONELLA BAKTERİSİ YA DA FARE ZEHİRİ DEĞİL

Bunun yanında, Norveç Veterinerlik Enstitüsü’nün patoloji servisi, hastalığın sebebinin köpeklerde yine kusma ve ishal belirtilerine yol açabilecek salmonella bakterisi ya da fare zehiri olmadığını tespit etti.

BULAŞICI MI YOKSA BİRBİRİNDEN MÜNFERİT OLAYLAR MI, BELLİ DEĞİL

Norveç’in gıda güvenliği kurumunun sözcüsü Ole-Herman Tronerud da NRK’ya açıklamasında, hastalığın, köpekler için çok ciddi sonuçlara yol açtığını gördüklerini belirtti ve ekledi: “Ancak karşımızdaki bulaşıcı bir hastalık mı, yoksa birbiriyle bağlantısı olmayan münferit olaylar mı, bunu henüz bilmiyoruz.”