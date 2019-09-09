İspanya'da mahkeme 'ailem masraflarımı karşılasın' diyen 24 yaşındaki gencin talebini reddetti

İspanya’da eğitim hayatına geri dönmeye karar veren ve masraflarını karşılaması için ailesine dava açan 24 yaşında bir gencin talebi reddedildi. Mahkeme, ‘beklentileri ve hayalleri karşılama’ konusunda ebeveynlere bel bağlanmaması gerektiğini savundu.

Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentinde yaşanan olayda ailesinin evinden altı yıl önce ayrılan 24 yaşındaki genç adam, okula geri dönmeye karar verdiğini, dolayısıyla çalışamayacağını öne sürerek boşanmış olan ebeveynlerine dava açtı. Adı açıklanmayan genç, ailesinden giderlerini karşılamasını talep etti.

El Pais’in haberine göre genç adam, boşanmanın ardından hem annesinin hem de babasının evinde yaşadı; 18 yaşında bir meslek kursuna katılması için aldığı bursu ise dövme yaptırmak için harcadı. Ailesinin kariyerini ciddiye alması konusunda yaptığı uyarıların ardından ise büyük anne ve büyük babasının yanına taşınmaya karar veren genç, geçim masraflarını bu kez de onlara ödetti.

Okumaya karar verdiği için artık masraflarını ailesinin karşılamasını isteyen gencin bu talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

'SORUMLULUKLARINI KABUL ET'

Mahkeme, artık bir yetişkin olan gencin ‘kararları nedeniyle doğan sorumlulukları kabul etmesi gerektiğini’ savundu. Ayrıca mahkeme, genç adamın yaşam tarzını ekonomik durumuna uyarlamadığına ve bir yetişkin gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli çabayı göstermediğine hükmetti.

Mahkeme, ‘beklentileri ve hayalleri karşılama’ konusunda ebeveynlere bel bağlanmaması gerektiğini dile getirdi.

Avrupa genelinde ‘yuvadan en son uçanların’ başında İspanyollar geliyor. Son verilere göre İspanya’da evden ayrılma yaşı ortalama 29. İsveç ise 19 yaş ortalamayla Avrupa’da evden ayrılma konusunda ilk sırada geliyor.

Ancak İspanya’da uzun süredir devam eden ekonomik kriz ve yüzde 26’lara ulaşan işsizlik oranı, genç insanların ekonomik bağımsızlıklarını ilan etmesini zorlaştırıyor.