İspanya'da mahkeme 'ailem masraflarımı karşılasın' diyen 24 yaşındaki gencin talebini reddetti

El Pais’in haberine göre genç adam, boşanmanın ardından hem annesinin hem de babasının evinde yaşadı; 18 yaşında bir meslek kursuna katılması için aldığı bursu ise dövme yaptırmak için harcadı. Ailesinin kariyerini ciddiye alması konusunda yaptığı uyarıların ardından ise büyük anne ve büyük babasının yanına taşınmaya karar veren genç, geçim masraflarını bu kez de onlara ödetti.
Okumaya karar verdiği için artık masraflarını ailesinin karşılamasını isteyen gencin bu talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.
'SORUMLULUKLARINI KABUL ET'
Mahkeme, ‘beklentileri ve hayalleri karşılama’ konusunda ebeveynlere bel bağlanmaması gerektiğini dile getirdi.
Avrupa genelinde ‘yuvadan en son uçanların’ başında İspanyollar geliyor. Son verilere göre İspanya’da evden ayrılma yaşı ortalama 29. İsveç ise 19 yaş ortalamayla Avrupa’da evden ayrılma konusunda ilk sırada geliyor.
Ancak İspanya’da uzun süredir devam eden ekonomik kriz ve yüzde 26’lara ulaşan işsizlik oranı, genç insanların ekonomik bağımsızlıklarını ilan etmesini zorlaştırıyor.
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