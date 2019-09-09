Savcılık, Şeyma Subaşı'nın kitabındaki hata hakkında karar verdi

Şeyma Subaşı’nın kitabında cilt temizliği için kullanılan 'Hyaluronik asit' yerine ' hidrolik asit' yazılması nedeniyle okurların yaptığı şikayet, savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandı. Savcılık, 'kovuşturmaya yer yok' kararında hatanın yayınevinin olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, yazım yanlışının basım sırasında meydana geldiğini ve Subaşı'nın suç kastı ile hareket etmediğini belirtti.

Atılı suçun unsurları itibarıyla oluşmadığının anlaşıldığını belirten savcılık, 'kovuşturmaya yer yok' kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Şeyma Subaşı'yı anlatan 'Sadece Şeyma' kitabında cilt güzelliği için 'Hyaluronik asit' ifadesi yerine halk arasında 'tuz ruhu' olarak bilinen 'hidroklorik asit' yazıldığı görülmüştü.

Kelimelerin yanlış kullanımı sosyal medyada alay konusu olurken, kitabi alan Tunç Deniz Yüksel ve Şura Hacıömeroğlu, "Kitapta cilt ve güzellik için tuz ruhu öneriliyor" diyerek savcılığa şikayette bulunmuştu.

Şeyma Subaşı’nın özel hayatını anlattığı kitabı haziran ayında çıkmıştı.