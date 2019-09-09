ABD ve Avrupa'da Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor

ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki Instagram kullanıcılarının, uygulamaya erişim konusunda sorun yaşadığı bildirildi.

Bağımsız gözlemci DownDetector'un aktardığına göre, ABD ve Avrupa ülkelerinde Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.

Bazı kullanıcılar, hesaplarına erişemediklerini söylerken yaşanan erişim sıkıntısının sebebi henüz bilinmiyor.

Hayal kırıklığına uğrayan kullanıcılar, Twitter üzerinden şikayetlerini dile getirdi.

so we doing this again Instagram? im SICK of ur SHIT ! #instagramdown pic.twitter.com/dnf2h6jst2 — Briah (@briahclips) September 9, 2019

Öte yandan DownDetector web sitesinde hata bildirimlerini yoğunlukla nerelerden geldiğini gösteren bir harita paylaşıldı.

Instagram is having issues since 12:09 PM EDT. https://t.co/2Z8mz7JAAQ RT if it's down for you as well #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) September 9, 2019

Instagram'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Facebook'un sahip olduğu ücretsiz fotoğraf paylaşım uygulamasına son aylarda sık sık erişim sorunları yaşandığı bildiriliyordu.