Ağaçla evlendi, 'soyadını' almak istiyor

İngiltere’de bir kadının ağaçla evlendiği ve ağacın adını soyadı olarak almak istediği belirtildi.

Liverpool Echo News’un aktardığına göre, Melling kenti sakini 34 yaşındaki Kate Cunningham’ın iki çocuğu ve bir erkek arkadaşı var. Erkek arkadaşı ve çocukların hemen olmasa da Kate’i destekledi ve hatta düğün törenine katıldılar.

Kadın, soyadını Elder (mürver) olarak değiştireceğini de açıkladı.

Kate Cunningham’ın bu düğünle, ağacın bulunduğu parktan geçecek yolun yapımına karşı başlatılan kampanyaya dikkat çekmek istediği bildirildi.

Kadın, bu yol yapımı için ağaçların kesilmesinin insanların sağlığı için gerçek tehdit olduğunu söyledi.