Tesla sürücüsü otoyolda direksiyon başında uyurken yakalandı

Randall, bu görüntülerin ülkenin en büyük otobanlarından birinde Massachusetts civarında çekildiğini belirtti. Randall, aracın 90-95 kilometrelik bir hızla ilerlediğini düşündüğünü belirtti.
Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).— Dakota Randall (@DakRandall) September 8, 2019
Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn
Tesla sözcüsü, sürücü izleme sisteminin devamlı surette uyarıda bulunduğunu söyledi. Tesla da otopilot özelliği bulunsa bile sürücülerden tetikte olmalarını talep ediyor.
Ancak bu sürücülerin Tesla araçlarında uyurken yakalandığı videolar da giderek artıyor. Daha önce de Los Angeles’ta otopilot aktifken direksiyon başında uyuyan ve oldukça hızlı giden bir sürücü daha kameralara yakalanmıştı. Palo Alto’da ise içkiliyken araç kullandığından şüphelenilen birinin aslında Tesla aracında direksiyon başında uyuduğu ortaya çıkmıştı.
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