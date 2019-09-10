Tesla sürücüsü otoyolda direksiyon başında uyurken yakalandı

ABD’de bir sürücü, otoyolda kilometrelerce hızla otopilot modunda ilerleyen Tesla aracında direksiyon başında uyurken görüntülendi. Sürücünün yanındaki yolcu da 90 kilometre hızla giden araçta rahatça uyudu.

ABD’de Dakota Randall tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda Tesla aracının sürücüsü otopilot aktifken kilometrelerce hızla giden araba içinde başı önünde uyurken görünüyor. Sürücünün yanındaki yolcunun da rahat bir şekilde uyukladığı dikkat çekiyor.

Randall, bu görüntülerin ülkenin en büyük otobanlarından birinde Massachusetts civarında çekildiğini belirtti. Randall, aracın 90-95 kilometrelik bir hızla ilerlediğini düşündüğünü belirtti.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).



Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn — Dakota Randall (@DakRandall) September 8, 2019

​Randall her ne kadar yetkilileri aramasa da eyalet polisi videonun farkında olduklarını açıkladı.

Tesla sözcüsü, sürücü izleme sisteminin devamlı surette uyarıda bulunduğunu söyledi. Tesla da otopilot özelliği bulunsa bile sürücülerden tetikte olmalarını talep ediyor.

Ancak bu sürücülerin Tesla araçlarında uyurken yakalandığı videolar da giderek artıyor. Daha önce de Los Angeles’ta otopilot aktifken direksiyon başında uyuyan ve oldukça hızlı giden bir sürücü daha kameralara yakalanmıştı. Palo Alto’da ise içkiliyken araç kullandığından şüphelenilen birinin aslında Tesla aracında direksiyon başında uyuduğu ortaya çıkmıştı.