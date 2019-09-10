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14:36 10 Eylül 2019
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    Heavy metalciler için bir devrin sonu: Dorock Taksim kepenk kapattı

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    Heavy metal tutkunlarının uğrak mekanlarından biri olan Dorock Taksim (daha sonraki adıyla Drck Txm) bugün itibarıyla kepenk kapattı. Mekanın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada "Olumsuz şartları gideremedik" dendi.

    Yıllarca organize ettiği konserlerle rock/metal gruplarını müzikseverlerle buluşturan ancak son yıllarda birkaç kez el değiştiren Dorock Taksim (daha sonraki adıyla Drck Txm), kapanma kararı aldı.

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    © Fotoğraf : Files.wordpress.com
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    Dorock XL ile herhangi bir bağlantısı olmayan mekanın sosyal medya hesabında dün akşam saatlerinde yayınlanan açıklamada “Evet, bu yazıyı hazırlamak bizim için oldukça güç oldu. Ancak siz değerli dostlarımızın, bazı ortamlarda dolaşan söylentilerin aslını bilme hakkı olduğunu düşündüğümüz için bu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz" dendi.

    Açıklama şöyle devam etti:

    "Bir buçuk yıldır bu mekanı işletiyoruz. İyi, kötü günlerimiz, acı, tatlı anılarımız oldu. Hepsi birbirinden değerli birçok dost biriktirdik. Maddi ve manevi elimizden geldiğince faydalı olmaya çalıştık. Ancak, açık olan mekan bir haftadır kapalıymış gibi dillendirildi, karalama kampanyaları yapıldı.

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    Bazı sosyal medya paylaşımlarını dikkate almadığımız gibi, kimseye karalama yapmaya çalışmıyor veya kimseyi eleştirme gereği duymuyoruz. Sadece şunu söylemek zorundayız; olumsuz şartları gideremedik. Herkes için olmasa da burayı gerçekten mabedi gören, sahiplenen sevgili dostlarımızdan özür diliyoruz. Ne yazık ki diğer kesim ağır bastı.. Yarın itibarıyla kepenk kapattığımızı üzülerek bildiriyoruz. Sahne alan gruplara, emek veren personele ve siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Fakat bu tamamen bir veda değil, gerçek dostlarla tekrar buluşmak üzere."

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    Evet, bu yazıyı hazırlamak bizim için oldukça güç oldu. Ancak siz değerli dostlarımızın , bazı ortamlarda dolaşan söylentilerin aslını bilme hakkı olduğunu düşündüğümüz için bu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz. Bir buçuk yıldır bu mekanı işletiyoruz. İyi, kötü günlerimiz, acı, tatlı anılarımız oldu. Hepsi birbirinden değerli birçok dost biriktirdik. Maddi ve manevi elimizden geldiğince faydalı olmaya çalıştık. Ancak , açık olan mekan bir haftadır kapalıymış gibi dillendirildi , karalama kampanyaları yapıldı.Bazı sosyal medya paylaşımlarını dikkate almadığımız gibi, kimseye karalama yapmaya çalışmıyor veya kimseyi eleştirme gereği duymuyoruz. Sadece şunu söylemek zorundayız;olumsuz şartları gideremedik. Herkes için olmasa da burayı gerçekten mabedi gören, sahiplenen sevgili dostlarımızdan özür diliyoruz. Ne yazık ki diğer kesim ağır bastı.. YARIN İTİBARİYLE KEPENK KAPATTIĞIMIZI ÜZÜLEREK BİLDİRİYORUZ. Sahne alan gruplara, emek veren personele ve siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Fakat bu tamamen bir veda değil, gerçek dostlarla tekrar buluşmak üzere...

    DRCK TXM (@drcktxm)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Etiketler:
    kapanma, Dorock, Rock, Taksim, İstanbul, heavy metal
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